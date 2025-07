Netflix ha rinnovato la serie TV Virgin River per la stagione 8 ancora prima che la settima abbia debuttato

Netflix ha confermato ufficialmente che Virgin River tornerà anche per una stagione 8, ancor prima che la settima abbia fatto il suo debutto. Non si tratta di un rinnovo così sorprendente per la serie. La stessa cosa, infatti, era avvenuta con il capitolo precedente, confermato prima del rilascio del sesto.

Senza dubbio, queste mosse testimoniano la fiducia del colosso dello streaming nella serie TV, che l’ha sempre ripagato con ottimi risultati. Virgin River ha costantemente registrato un forte numero di spettatori sin dal suo debutto nel 2019.

La sesta stagione, ad esempio, è rimasta per quattro settimane nella Top 10 di Netflix, raggiungendo un picco di 9,2 milioni di visualizzazioni nella sua seconda settimana. Così ricorda Variety. Con l’annuncio dell’ottava, Virgin River si conferma la serie non animata in lingua inglese più longeva del servizio.

Ispirata ai romanzi di Robyn Carr, la storia vede protagonista Alexandra Breckenridge nel ruolo di Mel Monroe, una donna in cerca di un nuovo inizio. Per voltare pagina, Mel si trasferisce nell’isolata e suggestiva cittadina di Virgin River, nel nord della California. Qui accetta un impiego come ostetrica e infermiera professionista

In città fa la conoscenza di Jack Sheridan, ex marine diventato barista, interpretato da Martin Henderson, con cui nascerà una storia d’amore. Nella sesta stagione, i due si uniscono in matrimonio, mentre nuovi misteri legati al passato del padre di Mel affiorano, risalenti alla Virgin River degli anni ’70.

La settima stagione, che ha da poco terminato le riprese, mostrerà Mel e Jack alle prese con la loro “luna di miele” e con la possibilità di costruire finalmente una famiglia. Intanto, Doc e Hope saranno impegnati a difendere la clinica, mentre altri personaggi affronteranno momenti cruciali delle loro vite.

Con 20 nuovi episodi in arrivo tra la stagione 7 e la 8, Virgin River è pronta a regalare nuove emozioni ai suoi spettatori più affezionati.