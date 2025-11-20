Victoria Beckham ha postato un video sui social in cui la vediamo cantare insieme al figlio Cruz uno dei brani più iconici delle Spice Girls: Viva Forever.

Victoria Beckham canta le Spice Girls

Nel 2019, come in molti ricorderanno, c’era stata l’attesa reunion tra le Spice Girls, che erano partite per un tour nel Regno Unito. Grande assente era stata però Victoria Beckham, che aveva deciso di non partecipare al progetto. Nel 2026 intanto la band britannica festeggerà il suo 30esimo anniversario e per l’occasione si parla di una nuova riunione. Solo di recente ad alimentare le teorie è stata Mel C, che ospite di Good Morning America ha affermato:

“L’anno prossimo è il nostro trentesimo anniversario. Siamo andate in tour nel 2019, abbiamo fatto alcuni concerti negli stadi nel Regno Unito ed è stato incredibile. Siamo valutando quali opportunità ci sono là fuori. Ciò che ci frena è che ci teniamo molto a questa cosa, vogliamo essere sicure che sia la cosa giusta”.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Proprio Victoria Beckham, come si legge su Novella 2000, ha infatti condiviso sui suoi profili social un video in cui la vediamo seduta sul divano di casa mentre canta, insieme a suo figlio Cruz che la accompagna anche alla chitarra, uno dei pezzi più famosi e iconici delle Spice Girls: Viva Forever. Naturalmente nel giro di poche ore il filmato ha fatto il giro del web e ha riacceso le speranze dei fan.

Secondo i più infatti Victoria stavolta potrebbe partecipare alla nuova reunion tra le Spice Girls, in occasione dei 30 anni dalla nascita della band. Al momento tuttavia non è ancora chiaro se il gruppo tornerà ad esibirsi live e se l’imprenditrice si riunirà con le sue colleghe. Di certo però Victoria ha regalato una bellissima emozione a tuti i fan delle Spice.