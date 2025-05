Nella notte è stata lanciata la notizia in base alla quale in Messico sarà realizzato un remake della fiction italiana DOC – Nelle tue mani. Ecco i dettagli sul cast.

DOC – Nelle tue mani sbarca in Messico

Quando DOC – Nelle tue mani, fiction italiana con Luca Argentero, è stata rilasciata su Rai 1 nessuno si aspettava un successo del genere. La serie è stata esportata in tutto il mondo e negli Stati Uniti è nato un remake con protagonista femminile molto amato dal pubblico internazionale.

In Italia si attende con pazienza la quarta stagione mentre oltreoceano i fan americani stanno festeggiando il rinnovo per il secondo ciclo di episodi. Adesso anche un altro Stato potrà emozionarsi con la storia raccontata nella fiction, in quanto è in sviluppo una versione messicana!

La notizia, come riporta anche Deadline, è stata discussa nel corso degli LA Screenings che si sono tenuti il 20 maggio. In questo adattamento verrà raccontata la storia di Andrés Ferrara, capo di medicina interna che si dimentica degli ultimi 12 anni della sua vita a causa di un attentato alla sua vita:

“Mentre si confronta con una vita che non riconosce più, deve imparare di nuovo lezioni vitali e come combattere per riavere ciò che conta maggiormente. Ad aiutarlo ci sarà amici e colleghi”.

Il protagonista del remake messicano di DOC – Nelle tue mani sarà Juan Pablo Medina (La casa de las flores). Il resto del cast sarà composto da Gabriela de la Garza (Che fine ha fatto Sara?), Stephanie Cayo, Iván Sánchez, Erick Chapa e Giuseppe Gamba. Vedremo, con il tempo, se anche questa versione arriverà in Italia come ha fatto quella statunitense.