Martina Pedretti | 8 Settembre 2023

Si avvicina la cerimonia di premiazione di Venezia 80: ecco quando, a che ora e dove vederla in diretta streaming e in TV

La sera di sabato 9 settembre, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Scopriamo insieme dove vedere la serata finale dell’edizione 2023 in streaming o in TV, anche in chiaro.

Venezia 80 premiazione a che ora inizia

Una delle premiazioni più famose del mondo del cinema e della televisione è finalmente in arrivo e sarà possibile vederla anche in diretta! Tantissimi i volti candidati quest’anno a Venezia 2023 e quindi anche gli artisti presenti alla premiazione, nonostante lo sciopero di attori e sceneggiatori.

A Venezia 80 la giuria internazionale presieduta dal regista statunitense Damien Chazelle svelerà i film premiati della selezione ufficiale del 2023 durante la serata. Inoltre sarà assegnato anche il Leone d’Oro 2023, uno dei premi più importanti del mondo del cinema. Tra i candidati che secondo la critica potrebbero vincere la statuetta ci sono Poor Things, Green Border, Io, capitano e anche il giapponese Il male non esiste.

L’appuntamento è a partire dalle ore 19:45 di sabato 9 settembre, per seguire la cerimonia di premiazione di Venezia 80 e scoprire i vincitori dell’edizione 2023 del Festival del Cinema.

Dove vedere la cerimonia in TV

Come già detto, quindi, sarà possibile vedere la cerimonia di premiazione di Venezia 80 in diretta TV. Infatti gli appassionati di cinema potranno sintonizzarsi su Rai Movie al numero 24 della numerazione LCN automatica del digitale terrestre.

Venezia 80 premiazione streaming

Chi desidera, comunque, può guardare la cerimonia di premiazione di Venezia 80 anche in streaming! Infatti si potrà seguire la diretta streaming sul sito ufficiale della Biennale di Venezia; oppure la live sul profilo Facebook della Biennale e ancora la diretta streaming su RaiPlay.