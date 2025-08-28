Capiamo quando esce Uno Splendido Errore 2 su Netflix: tutte le informazioni sulla data di uscita della seconda stagione del teen drama che ha conquistato il pubblico.

Quando esce Uno Splendido Errore 2 su Netflix

La domanda che si pongono in tanti è proprio quando esce la stagione 2 di Uno Splendido Errore su Netflix. La buona notizia è che il servizio streaming ha già confermato ufficialmente il rinnovo della serie addirittura per due capitoli.

Dopo il grande successo della prima stagione, la Grande N ha scelto di puntare ancora una volta sulla storia di Jackie e della famiglia Walter, con un seguito atteso da milioni di spettatori in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come TVLine, la stagione 2 arriverà nel corso dell’estate 2025. La data ufficiale è stata, poi, annunciata dai membri del cast Nikki Rodriguez (Jackie), Noah LaLonde (Cole) e Ashby Gentry (Alex) in occasione del Calgary Stampede sabato 5 luglio, come riporta TVLine. Il debutto è in programma per giovedì 28 agosto 2025. Alcuni portali specializzati come JustWatch indicavano giovedì 21 agosto 2025 come probabile giorno di lancio a livello globale. Non hanno sbagliato poi di molto…

La data segna il ritorno perfetto della serie nel periodo estivo, replicando la strategia già utilizzata per il debutto della prima stagione, che aveva raccolto ottimi numeri grazie anche al periodo natalizio. A breve Netflix rilascerà anche un teaser o direttamente il trailer esteso. Il ritorno di Jackie e del suo complicato rapporto con Cole e Alex è dietro l’angolo: agli spettatori non resta che tenere d’occhio Netflix e segnare la data in agenda.

Perché vale la pena aspettare l’uscita di Uno Splendido Errore 2

La prima stagione, uscita il 7 dicembre 2023, ha conquistato il pubblico: come riporta anche Teen Vogue, ha accumulato oltre 20 milioni di visualizzazioni nei primi giorni, raggiungendo la Top 10 Netflix in 88 Paesi. Il finale ha lasciato un grande mistero sul triangolo amoroso tra Jackie, Alex e Cole, alimentando l’hype. La showrunner Melanie Halsall ha promesso una stagione 2 di Uno Splendido Errore più grande e con storie più complesse.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La stagione 2 riprenderà dal cliffhanger del finale, con Jackie che torna da New York per confrontarsi con i suoi sentimenti nei confronti dei fratelli Walter. Secondo un’intervista ad Ashby Gentry (Alex Walter) su People, il personaggio di Alex cambierà profondamente e per questo motivo l’attore si è quasi dichiarato Team Cole alle luce delle nuove dinamiche. Inoltre, il cast principale torna al completo, arricchito da nuovi ingressi, che renderanno la storia più intensa e articolata.