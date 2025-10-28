Crash Bandicoot torna in azione: in arrivo la serie animata su Netflix

Netflix continua a puntare forte sugli adattamenti videoludici. Dopo successi come Castlevania, Arcane e Sonic Prime, la piattaforma sta sviluppando in gran segreto una nuova serie animata dedicata a una delle icone più amate dell’era PlayStation: Crash Bandicoot.

Secondo le prime informazioni, la serie è prodotta da WildBrain Studios, lo stesso team canadese dietro Sonic Prime, oltre che a titoli come Carmen Sandiego, Johnny Test e Go, Dog. Go! per Netflix.

Il franchise di Crash Bandicoot nasce nel 1996 come esclusiva per la prima PlayStation, sviluppato da Naughty Dog. La trilogia originale e lo spin-off Crash Team Racing hanno consacrato il personaggio come mascotte non ufficiale di Sony negli anni ’90.

Dopo il passaggio di proprietà da Universal Interactive ad Activision (oggi parte di Microsoft), la serie ha vissuto diverse fasi e generi, dai platform ai kart racing, fino alla rinascita del 2017 con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e, successivamente, Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

I dettagli sulla trama e sui doppiatori non sono ancora stati rivelati. In ogni caso questa nuova produzione segnerà la prima serie animata interamente dedicata a Crash Bandicoot.

Il personaggio aveva già fatto un’apparizione su Netflix nella serie Skylanders Academy di Activision Blizzard Studios e TeamTO.

La serie di Crash Bandicoot si inserisce in una più ampia strategia di Netflix volta a espandere il proprio universo animato basato su franchise videoludici.

Oltre ai titoli per adulti come Splinter Cell, Tomb Raider e Arcane, la piattaforma sta lavorando anche a progetti per un pubblico più giovane, tra cui nuove serie dedicate a Minecraft (sempre con WildBrain) e Clash of Clans.

In parallelo, Netflix ha in sviluppo anche adattamenti di celebri giochi da tavolo come Catan, Cluedo! e Monopoly.

Per ora, non ci sono dettagli su una possibile finestra d’uscita o sullo stile visivo della serie, ma una cosa è certa: il ritorno di Crash promette di essere fantastico.