Il libro prequel di Un professore

La storia di Un professore sta per tornare. E quest’anno sarà ancora più ricca. Manca sempre meno al debutto dell’attesissima terza stagione della serie di Rai Uno. Il prossimo giovedì 20 novembre esordirà il nuovo ciclo di episodi, che arriva a due anni di distanza dal precedente capitolo.

Ritroveremo ancora una volta Alessandro Gassmann alla guida di una classe di un liceo di Roma, che quest’anno sarà alle prese con l’esame di maturità. Al suo fianco Claudia Pandolfi, che interpreterà nuovamente Anita. Il suo personaggio avrà una novità importante: la donna diventerà un’insegnante del liceo.

Ritroveremo ovviamente anche Manuel e Simone, due dei personaggi più amati e attesi dal pubblico. I fan dello show, in particolare, sono curiosi di scoprire se il rapporto tra i due evolverà verso qualcosa di più di un’amicizia. Ci saranno diversi nuovi ingressi, tra cui Dario Aita e Nicole Grimaudo. Ed entrambi sembrano avere un legame con Dante. Tra le new entry anche Tommaso Donadoni.

La nuova stagione è stata presentata in anteprima nel corso della sezione Alice nella città della Festa del Cinema di Roma. Durante la conferenza stampa e l’incontro con i fan è stato fatto un importante annuncio. Accanto alla terza annata di Un professore ci sarà infatti anche un libro prequel.

Si intitola “Un Professore. Prima che tutto abbia inizio” scritto da Anna Cherubini per Rai Libri. Il romanzo esplorerà la vita di Dante, Anita, Manuel e Simone prima del loro incontro al Liceo Leonardo Da Vinci di Roma. Si tratta di un progetto editoriale parallelo alla serie e, almeno per il momento, non è previsto un adattamento televisivo.

L’uscita del libro è prevista per mercoledì 22 ottobre in tutte le librerie fisiche e digitali. Un professore è una serie ispirata allo show spagnolo Merlì.