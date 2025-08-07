Scopri dove è stata girata Un Professore, la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann. Dalla scuola, alle location nei quartieri di Roma: tutte le ambientazioni della serie.

Le location di Un Professore: dove è girata la fiction di Rai 1

La fiction Un Professore, in onda su Rai 1 con grande successo e interpretata da Alessandro Gassmann, è ambientata e girata principalmente a Roma. La città non è solo sfondo narrativo, ma parte integrante della storia. Le riprese della serie esaltano luoghi iconici della Capitale.

I fan della serie si sono spesso chiesti dove è stata girata Un Professore, soprattutto per quanto riguarda il liceo dove insegna il protagonista Dante Balestra. Le location e i luoghi scelti dalla produzione hanno avuto un ruolo importante nel rendere credibile e coinvolgente la narrazione.

La scuola di Dante Balestra: l’Istituto Leonardo da Vinci

Nella fiction Un Professore, il protagonista Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, insegna filosofia in un liceo romano. Le scene di esterni ambientate a scuola sono state girate all’Istituto Leonardo da Vinci. Parliamo di una vera scuola situata a pochi passi dal Colosseo e da Piazza Cavour, nel cuore di Roma.

L’edificio, grazie alla sua architettura elegante e al contesto urbano ricco di storia, è stato scelto per rappresentare il liceo frequentato dagli studenti protagonisti della serie. Le riprese degli interni, invece, sono state realizzate in un’altra location. Parliamo degli studi Videa, in zona Monti.

La posizione centrale della scuola ha permesso alla produzione di girare facilmente anche in altre aree simboliche della città, integrando la narrazione con scorci autentici e atmosfere romane perfettamente coerenti con il tono della serie.

Roma protagonista: le altre location della fiction

Un Professore ha scelto inoltre di utilizzare luoghi quotidiani e riconoscibili per raccontare la vita dei suoi protagonisti. Ad esempio, il campo sportivo di Tor di Quinto, situato in Via Fornaci di Tor di Quinto, dove Simone si allena a rugby.

Non può mancare un tocco del vissuto personale di Dante. Come si legge su davinotti.com, la villa in cui abita Balestra è stata identificata in una residenza lungo Via di Torrimpietra, una location che è già apparsa in altre produzioni.

Un’altra location è anche il locale gestito da Ettore (interpretato da Claudio Conticini), in cui per un periodo lavora anche Anita (Claudia Pandolfi). Si tratta del Ristorante Casadante, situato in Piazza Dante 8, nel cuore di Roma.

Queste scelte di ambientazione contribuiscono a impreziosire la serie. Consentono al pubblico di Un Professore di riconoscere una Roma autentica, lontana dai soliti scorci turistici, e immergersi in una capitale viva e contemporanea.

In conclusione, se ti sei appassionato alle vicende di Un Professore e vuoi scoprire i luoghi dove è stata girata, non devi far altro che esplorare Roma. La serie è un vero e proprio omaggio alla Capitale, tra licei storici, scorci urbani e paesaggi quotidiani che diventano teatro di storie intense e autentiche.

Roma, ancora una volta, si conferma non solo location perfetta per il cinema e la TV, ma anche co-protagonista di una delle fiction più seguite degli ultimi anni.