Vuoi guardare Un Professore in streaming? La fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann è disponibile online con entrambe le stagioni. Scopri tutti i dettagli su come e dove vederla online.

Dove vedere in streaming Un Professore: tutte le opzioni disponibili

Un Professore è una delle fiction italiane più amate degli ultimi anni. Prodotta da Rai Fiction e ambientata a Roma, la serie ha per protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante Balestra, un professore anticonvenzionale che con i suoi metodi educativi conquista studenti e telespettatori.

Dopo il successo della prima stagione, anche la seconda ha riscosso ottimi ascolti e da novembre 2025 comincerà la messa in onda della terza. Per chi desidera recuperare gli episodi o rivedere l’intera serie, è possibile guardare Un Professore in streaming sia su RaiPlay che su Netflix, con entrambe le stagioni disponibili su entrambe le piattaforme.

Un Professore in streaming su RaiPlay: tutte le stagioni gratis

La piattaforma ufficiale della Rai, RaiPlay, mette a disposizione entrambe le stagioni di Un Professore, in modo completamente gratuito. Non appena comincerà la messa in onda della terza, settimanalmente accoglierà anche le nuove puntate. Per accedere al titolo e al catalogo completo, basta registrarsi con email e password. Su RaiPlay è possibile:

Rivedere tutti gli episodi on demand

Guardare contenuti extra come interviste e backstage

Seguire le puntate in diretta su Rai 1

Scaricare gli episodi per la visione offline

La piattaforma è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e PC, e rappresenta l’opzione ideale per chi cerca un servizio gratuito e ufficiale per vedere Un Professore in streaming. Ovviamente, però, non è possibile evitare la pubblicità.

Un Professore in streaming su Netflix: qualità e accessibilità

Anche Netflix offre entrambe le stagioni complete di Un Professore all’interno del proprio catalogo. Un’ottima notizia per gli abbonati che desiderano vedere la serie in alta definizione e, in base al piano che si possiede, anche senza pubblicità.

La disponibilità della fiction su Netflix ha permesso a Un Professore di raggiungere anche il pubblico internazionale, grazie alla sua accessibilità globale.

RaiPlay o Netflix: dove conviene vedere Un Professore?

La scelta tra RaiPlay e Netflix dipende dalle preferenze personali:

RaiPlay è gratuito, accessibile a tutti e permette anche il download degli episodi, ma include la pubblicità.

è gratuito, accessibile a tutti e permette anche il download degli episodi, ma include la pubblicità. Netflix offre un’esperienza di visione ottimizzata, ma richiede un abbonamento attivo e, in base a quello che si possiede, è primo di pubblicità.

Entrambe le piattaforme, però, ospitano tutte le puntate delle due stagioni, permettendo agli spettatori di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze.

Che tu voglia vedere Un Professore per la prima volta o recuperarlo dopo la messa in onda, oggi hai a disposizione due valide alternative: RaiPlay e Netflix, entrambe con tutte le stagioni disponibili. Una comodità che rende la fiction con Alessandro Gassmann facilmente fruibile da tutti, ovunque e in qualsiasi momento.