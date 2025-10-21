Un professore 4 si farà! Nel corso della Festa del Cinema di Roma è stato annunciato che la sceneggiatura è in fase di scrittura

Un professore 4 ci sarà

Un professore 4 si farà! La terza stagione della popolare fiction di Rai Uno non ha ancora debuttato ma si pensa già al suo futuro. I nuovi episodi della serie arriveranno a distanza di due anni a partire dal prossimo giovedì 20 novembre.

Alessandro Gassmann sarà nuovamente Dante Balestra, il professore di filosofia divenuto una vera e propria guida per i ragazzi del liceo Leonardo Da Vinci di Roma. Quest’anno gli studenti saranno alle prese con l’esame di maturità. Ritroveremo anche Claudia Pandolfi, che torna a vestire i panni di Anita, quest’anno impegnata nel ruolo inedito di insegnante.

Tra i nuovi ingressi tra gli adulti ci saranno Dario Aita e Nicole Grimaudo. Il primo è il nuovo professore di fisica ed è un ex studente di Dante che sembra avere un legame con lui. La seconda sarà invece la nuova preside dell’istituto. Lato alunni ci saranno, ovviamente, ancora Manuel e Simone.

Damiano Gavino e Nicolas Maupas tornano a interpretare i due personaggi, tra i più amati della serie. Molti fan dello show sperano di vedere un’evoluzione del rapporto tra i due, che in passato è sembrato potesse essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

La terza stagione della serie è stata presentata in anteprima assoluta nel corso della Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città. E nel corso della kermesse è stato annunciato che Un professore 4 si farà! Gli sceneggiatori hanno infatti rivelato di essere in fase di scrittura dei nuovi episodi.

Al momento non sappiamo però se l’intero cast continuerà a far parte del progetto. Come riportato da MoviePlayer, Alessandro Gassmann ha dichiarato che se dipendesse da lui tornerebbe a vestire i panni di Dante Balestra. Al momento non c’è però ufficialità.