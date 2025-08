Scopri quando inizia Un Professore 3 su Rai 1: ecco la data di uscita, la programmazione completa degli episodi e tutti i dettagli sulla messa in onda della fiction con Alessandro Gassmann.

Tutto sulla data di uscita della terza stagione su Rai 1

La terza stagione della popolarissima fiction Un Professore, con protagonista Alessandro Gassmann nei panni del carismatico Dante Balestra, sta finalmente per arrivare su Rai 1. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, i fan possono segnare in agenda una data precisa: giovedì 20 novembre 2025. È questo il giorno scelto da Rai per l’inizio della nuova stagione, che andrà in onda ogni giovedì in prima serata, fino al 18 dicembre 2025.

La fiction, che mescola con efficacia tematiche adolescenziali, dinamiche familiari e riflessioni filosofiche, si conferma uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva. La stagione 3 di Un Professore sarà composta da sei prime serate, durante le quali verranno trasmessi due episodi a settimana, per un totale di dodici nuovi capitoli ricchi di emozioni e colpi di scena.

Quando inizia Un Professore 3 su Rai 1: calendario completo

Come precedentemente riportato, Rai ha confermato il ritorno della serie per fine novembre 2025, puntando sulla collocazione abituale del giovedì sera. Il calendario di messa in onda prevede i seguenti appuntamenti, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto:

Giovedì 20 novembre 2025

Giovedì 27 novembre 2025

Giovedì 4 dicembre 2025

Giovedì 11 dicembre 2025

Domenica 14 dicembre 2025 (eccezionalmente raddoppia la programmazione)

(eccezionalmente raddoppia la programmazione) Giovedì 18 dicembre 2025 (conclusione della stagione)

Dove vedere Un Professore 3 in streaming

Oltre alla classica messa in onda su Rai 1, gli episodi della nuova stagione saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, dove sarà possibile recuperare le puntate in qualsiasi momento. Un’occasione imperdibile per chi non riuscisse a seguire la fiction in diretta o volesse rivedere i momenti più intensi della serie.

Con il ritorno di Dante e degli altri protagonisti, Un Professore 3 si prepara a offrire nuove sfide e riflessioni profonde, continuando a raccontare la scuola e la vita con uno sguardo umano, empatico e attuale.