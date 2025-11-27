Anticipazioni e trama del terzo e quarto episodio di Un professore 3

Il 27 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 torna il terzo e quarto episodio di Un professore: anticipazioni e trama delle puntate in onda stasera.

Un professore 3 anticipazioni 27 novembre

Partiamo con le anticipazioni di Un professore 3 previste per il terzo episodio, intitolato “Wittgenstein: Vero e Falso”, riportate anche da Novella2000.it. Il comportamento di Manuel diventa il centro dell’attenzione. La sua decisione di allontanarsi dalla scuola e dalla sua vita con Anita lascia tutti sorpresi, ma lui assicura che sarà in contatto via videochiamata.

Simone, preoccupato per Thomas, inizia a indagare sulla sua sparizione, scoprendo che il ragazzo vive in condizioni molto difficili. Inizia così a cercare aiuto da Dante, ma anche a creare una sintonia con Greta, con cui condivide momenti di fragilità.

Nel frattempo, Zeno, un nuovo alunno, attira l’attenzione di Viola con la sua situazione familiare complicata, mentre tra Laura e Luna nascono dei conflitti riguardo a Matteo. Inoltre, la storia di Alba prende una nuova piega, quando decide di chiedere aiuto a Dante per riprendere gli studi, cercando di rimettere insieme i pezzi di un passato travagliato. La sua relazione con Gabriele, ex compagno di classe, riemerge in modo doloroso.

Cosa dicono ancora le anticipazioni di Un professore 3? Nel quarto episodio, “Popper: Gli errori”, promette altre sorprese. Tra Dante e Irene esplode una discussione su Thomas, ma alla fine il ragazzo viene ammesso a scuola.

La passione tra Simone e Thomas prenderà il sopravvento, creando una frattura tra i due amici, mentre Greta si sentirà trascurata e reagirà male. Dante aiuterà Alba a studiare come privatista, mentre la sua relazione con Leone diventerà sempre più complessa. Nel frattempo, la connessione tra Anita e il professore di Fisica lascia presagire nuovi sviluppi.

Riassunto primo e secondo episodio di Un professore

Se non ricordate cosa è successo nelle due puntate precedenti di Un professore 3, ecco un riassunto:

Dante e Simone, dopo aver dovuto abbandonare la loro storica villa, si ritrovano a cominciare una nuova vita nella casa della nonna Virginia, un luogo che segna l’inizio di un capitolo incerto e difficile.

Al liceo Da Vinci, l’arrivo di Anita come supplente di inglese risveglia vecchie tensioni con Dante.

Ma la vera sorpresa per Dante arriva quando scopre che Irene, la donna misteriosa incontrata in palestra, è la nuova preside dell’istituto. Con il suo arrivo, l’intera scuola è destinata a cambiare. Nel frattempo, il ritorno di Leone Rocci, ex studente di Dante, scuote ulteriormente l’ambiente scolastico, insieme ai nuovi alunni: Greta, brillante ma provocatoria, e Zeno, introverso e tormentato da difficoltà familiari.

Sempre in Un professore 3 abbiamo visto che la vita di Simone si complica quando Thomas, un ragazzo dal passato ambiguo, torna nel suo mondo, riaccendendo emozioni complesse e causando tensioni con Greta, che sembra già aver messo gli occhi su di lui. Manuel, invece, si trova a dover fare i conti con il ritorno di Goran, l’ex fidanzato di Nina, appena uscito dal carcere.

La sua presenza mette a dura prova la relazione di Manuel con Nina, spingendolo a un allontanamento emotivo. L’episodio si conclude con l’arrivo inaspettato di Alba, che chiede a Dante di aiutarla a tornare a studiare. Questo incontro riporta a galla un passato doloroso, fatto di sensi di colpa e rimpianti che Dante non è riuscito a superare.

Viste le anticipazioni di Un professore 3, vediamo invece quando va in onda la serie televisiva.

Le puntate saranno trasmesse il giovedì in prime time su Rai 1.

Le puntate di Un professore 3 possono essere viste in TV il giovedì sera su Rai 1.

In alternativa è possibile consultare il sito o l'app di RaiPlay.