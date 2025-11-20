Di seguito ecco tutte le anticipazioni e la trama di Un professore 3: cosa succederà nel corso della prima puntata trasmessa su Rai 1

Anticipazioni Un professore 20 novembre

Andiamo quindi subito a leggere le anticipazioni di Un professore 3 in vista della puntata del 20 novembre. Partiamo dal primo episodio. Cosa succederà?

Episodio 1 – SHAKESPEARE E LA MATURITÀ

Il nuovo anno scolastico segna un punto di svolta per i protagonisti di Un professore 3. Con settembre arriva il cambiamento, e Dante e Simone sono costretti a lasciare la villa, trasferendosi a casa della nonna Virginia. Anita, Viola e Manuel affrontano la stessa situazione, trovandosi a vivere in una nuova casa, ma non mancano sorprese: Anita e Dante non sono più insieme.

La palestra diventa il luogo dove Dante incontra una donna che gli ruberà il cuore al primo sguardo. Quella che sembra essere una semplice attrazione si trasforma in qualcosa di più quando Dante scopre che la donna in questione è nientemeno che la nuova preside, Irene Alessi. Il suo mondo, già in tumulto, è destinato a cambiare ancora.

Nel corpo docente, due nuovi arrivi scuotono l’ambiente: Leone, professore di Fisica e ex alunno di Dante, e Anita, che accetta una sorprendente supplenza come insegnante di Inglese. La classe 5ªB, in procinto di affrontare l’anno della maturità, accoglie anche nuovi compagni: la ribelle Greta e il timido Zeno, pronti a portare nuova energia nella scuola.

Nel frattempo, Simone si ricongiunge con Thomas, un vecchio amico che porterà nuove dinamiche nel gruppo. Manuel e Nina, infine, devono prendere una decisione che segnerà un punto di non ritorno nelle loro vite.

Queste le anticipazioni del primo episodio di Un professore 3. Ma non è finita…

Episodio 2 – GORGIA E IL CASO

Le emozioni e i conflitti si intensificano nell’episodio 2 di Un professore 3. Nonostante la separazione, Dante e Anita non riescono a nascondere la loro attrazione e si ritrovano a vivere una nuova ricaduta sentimentale che complica ulteriormente le cose.

A scuola, Irene, la nuova preside, prende saldamente in mano le redini della situazione, imponendo la sua autorità sia su Dante che sugli altri professori. Tuttavia, con sua figlia Greta, Irene non riesce a essere altrettanto determinata, e il rapporto tra madre e figlia si complica sempre di più.

Nel frattempo, il confronto tra Dante e Leone fa emergere antiche tensioni. I due rivivono il passato comune, ricordando Alba, una compagna di classe che ha vissuto grandi difficoltà. Ma le parole di Leone e il suo atteggiamento ostile nei confronti di Dante fanno intuire che l’ex alunno lo consideri responsabile di molte delle sue sofferenze passate, lasciando il loro rapporto irrisolto e teso.

Quali sono gli altri spoiler e anticipazioni su Un professore 3? A complicare ulteriormente le cose, Nina deve fare i conti con il ritorno dell’ex fidanzato dal carcere, un evento che riapre vecchie ferite e mette in crisi il suo rapporto con Manuel. Sentendosi tradito e confuso, Manuel prende una decisione drastica: decide di partire, lasciando Nina a confrontarsi con le sue scelte.

Quando va in onda Un professore

Per non dimenticare quando va in onda Un professore 3, vi ricordiamo che gli episodi vengono trasmessi il giovedì in prima serata su Ra 1 dopo Affari Tuoi.

Dove vedere la puntata in TV e streaming Un professore 3

Rai 1 in TV permette di vedere tutte le puntate di Un professore 3, mentre in streaming è possibile ultilizzare RaiPlay.