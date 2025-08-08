Un Posto al Sole si ferma per la consueta pausa estiva dopo la puntata in onda l’8 agosto e salta il tradizionale speciale estivo

Un Posto al Sole si prende la consueta pausa, ma salta lo speciale estivo

La storica soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole, si prepara a salutare momentaneamente il pubblico per la consueta pausa estiva. L’ultimo episodio prima dello stop andrà in onda venerdì 8 agosto, nella collocazione abituale delle 20.50, e poi la programmazione cambierà per alcune settimane.

Quest’anno, però, c’è una novità che i fan avranno subito notato: non verrà trasmesso il consueto speciale estivo. Negli anni passati, infatti, Rai 3 aveva proposto puntate “riassuntive” dedicate ai momenti più significativi della stagione appena conclusa, un’occasione per rivivere gli intrecci e i colpi di scena di Palazzo Palladini.

Nel 2025 questa tradizione viene interrotta, lasciando un vuoto nell’appuntamento quotidiano con la soap. Come si legge su RaiPlay, al posto di Un Posto al Sole, a partire da lunedì 11 agosto, Rai 3 proporrà le repliche di “Finché la barca va”, il programma condotto da Piero Chiambretti. Il format accompagnerà i telespettatori nella fascia pre-serale fino al ritorno delle nuove puntate della soap.

Una scelta che segna una deviazione rispetto alla linea editoriale degli ultimi anni e che potrebbe sorprendere parte del pubblico affezionato. Per quanto riguarda il ritorno di Un Posto al Sole, salvo cambi di palinsesto, la data fissata è lunedì 25 agosto, sempre alle 20.50 su Rai 3. Sarà allora che i telespettatori potranno scoprire come proseguiranno le vicende lasciate in sospeso a inizio mese.

La pausa estiva, come sempre, rappresenta un momento di attesa per i fan più appassionati. Allo stesso tempo, è un’occasione per ricaricare le aspettative in vista della ripresa. Dopo quasi trent’anni di messa in onda, Un Posto al Sole continua a essere uno dei pilastri della programmazione di Rai 3. Il conto alla rovescia per il ritorno è quindi già iniziato: il 25 agosto le luci di Palazzo Palladini si riaccenderanno.