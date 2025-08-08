Un Posto al Sole: quando torna in onda dopo la pausa estiva
Tutto sul ritorno in TV di Un Posto al Sole
Un Posto al Sole si ferma per la pausa estiva, ma i fan si chiedono quando torna in onda su Rai 3 con le puntate inedite. Ecco la data di ritorno e cosa andrà in onda nel frattempo.
Quando torna in onda Un Posto al Sole con puntate inedite
La soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole si prende come di consueto una breve pausa ad agosto, lasciando momentaneamente in sospeso le vicende di Palazzo Palladini. Dopo la puntata in onda l’8 agosto, la serie si ferma e non riprende il lunedì successivo neppure con il consueto speciale estivo che negli ultimi anni riassumeva i momenti salienti della stagione.
Salvo cambi di programmazione, Un Posto al Sole tornerà in onda con le nuove puntate a partire da lunedì 25 agosto 2025, sempre nella fascia oraria delle 20.50 su Rai 3, una data attesa da milioni di spettatori che seguono la soap da quasi trent’anni.
Cosa va in onda al posto di Un Posto al Sole
Come riporta RaiPlay, quest’anno il pubblico dovrà rinunciare allo speciale estivo di Un Posto al Sole, sostituito nel palinsesto dalle repliche di Finché la barca va, il programma di intrattenimento condotto da Piero Chiambretti. Questa scelta segna una piccola rivoluzione rispetto alle estati passate, puntando su un prodotto leggero e comico fino alla ripresa delle puntate inedite.
L’attesa per le nuove puntate
Il ritorno di Un Posto al Sole dopo la pausa estiva è sempre un momento cruciale per le trame della soap. Gli autori, come accade ogni anno, lasciano diverse storyline in sospeso prima dello stop, alimentando la curiosità dei fan.
La ripresa del 25 agosto sarà l’occasione per scoprire come evolveranno i rapporti tra i protagonisti storici e i nuovi personaggi, oltre a introdurre colpi di scena che accompagneranno i telespettatori verso la stagione autunnale.
Riepilogo: data di ritorno di Un Posto al Sole
- Ultima puntata prima della pausa: 8 agosto 2025
- Data di ritorno con nuove puntate: lunedì 25 agosto 2025
- Orario: 20.50 su Rai 3
- Programma sostitutivo: repliche di Finché la barca va di Piero Chiambretti
Con la conferma della data di ritorno di Un Posto al Sole, i fan possono già segnare il 25 agosto sul calendario: quella sera, Palazzo Palladini riaprirà i battenti e le storie dei protagonisti riprenderanno il loro corso, promettendo nuove emozioni e colpi di scena.