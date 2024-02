Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 8 Febbraio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 9 febbraio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì.

Raffaele, per favorire il riavvicinamento di Ornella e Giulia, invita lei e Luca a pranzo, poco dopo che lui si è sottoposto ad un importante visita di controllo. Michele intervista in trasmissione l’imprenditore Flavio Federici, a proposito dei suoi progetti edilizi in Centro, che riguardano anche il palazzo di Rosa. L’uomo ha un volto pubblico specchiato, ma anche molti segreti.

Raffaele vuole far ritornare amiche Ornella e Giulia, e così invita la donna e Luca a pranzo, dopo che quest'ultimo si è sottoposto a un importante visita di controllo. Michele intanto intervista l'imprenditore Flavio Federici, per parlare dei suoi progetti edilizi in Centro, che riguardano anche il palazzo di Rosa.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.