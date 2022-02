un posto al sole anticipazioni 7 febbraio 2022

Anticipazioni Un posto al sole di lunedì 7 febbraio 2022, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 7 febbraio 2022

Nuova puntata della soap Un posto al sole: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 7 febbraio 2022.

Accecato dalla gelosia, Nunzio perde il controllo delle sue azioni davanti alla scena di complicità tra Ludovico e Chiara. Con Clara che perde il lavoro, Alberto si offre di accollarsi tutte le spese della donna e di Federico. Una divertente disputa con il cognato farà emergere i limiti di Raffaele in campo enologico .

Trama puntata lunedì 7 febbraio 2022

Secondo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 7 febbraio 2022, scopriamo che Nunzio è pazzo di gelosia e si adira davanti a Ludovico e Chiara. Infatti i due hanno condiviso già qualche momento di complicità.

Intanto Clara ha perso il lavoro, e Alberto si è offerto di aiutarla nelle spese di tutti i giorni e per gestire Federico.

Nel frattempo Raffale continuerà a far guerra a Renato, in una sfida a tema vino. Però dimostrerà di non conoscere molto bene questo mondo, e di non essere il perfetto sommelier.

