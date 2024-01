Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

26 Gennaio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di lunedì 29 gennaio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 29 gennaio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 29 gennaio 2024.

Scosso dalle parole di Diego su Roberto e Marina, Filippo farà i conti con la coscienza. Reduce da un inatteso incontro ravvicinato con la Cimmino, Eugenio andrà da Viola. Indispettita perché Guido non si è comportato come avrebbe voluto, Mariella supererà l’improvvisa emergenza Cotugno grazie a Sasà che, dal canto suo, le rivelerà di aver maturato una drastica decisione.

Trama puntata lunedì 29 gennaio 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 29 gennaio 2024! Dopo aver sentito le parole di Diego su Roberto e Marina, Filippo si troverà a confrontarsi con la propria coscienza. Nel frattempo, Eugenio, dopo un incontro inaspettato con la Cimmino, deciderà di recarsi da Viola. Mariella, delusa dal comportamento di Guido, affronterà un’improvvisa emergenza legata a Cotugno, ma troverà sollievo grazie all’aiuto di Sasà, il quale le confiderà di aver preso una decisione drastica.

