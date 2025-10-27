Tutte le anticipazioni sulla puntata di Un posto al sole in onda su Rai 3 martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.50. Serena tenta di fermare la rivalità tra le gemelle, mentre Ferri affronta il patteggiamento e Gennaro potrebbe riacquistare la vista.

In questo nuovo episodio di Un posto al sole Serena si trova costretta a intervenire per evitare che le gemelle si distruggano a vicenda, mentre Luca e Giulia tentano di aiutare Gianluca, che nasconde un problema serio. Intanto, Ferri si prepara ad affrontare il patteggiamento e una visita neurologica apre nuovi spiragli di speranza per Gennaro.

Come si legge su Sorrisi, la tensione tra le gemelle Mica e Michi continua a crescere, rendendo l’atmosfera sempre più pesante. Le due, impegnate nel programma radiofonico che condividono, sembrano disposte a tutto pur di primeggiare, anche a lavorare gratis pur di mettersi l’una contro l’altra.

Di fronte a questa situazione, Serena capisce che deve intervenire. Nonostante i suoi tentativi di mediazione, la rivalità tra le sorelle rischia di esplodere definitivamente. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Serena proverà a riportare la calma e a far capire alle due quanto sia inutile continuare questa battaglia, ma la pace tra Mica e Michi sembra ancora lontana.

Luca e Giulia cercano di aiutare Gianluca

Nel frattempo, Luca e Giulia sono preoccupati per Gianluca, che appare sempre più chiuso in sé stesso. I due cercano di incoraggiarlo ad aprirsi e ad ammettere di avere un problema, ma la loro buona volontà potrebbe non bastare.

Le anticipazioni di martedì 28 ottobre lasciano intendere che i tentativi di Luca e Giulia rischiano di ottenere l’effetto opposto, spingendo Gianluca a chiudersi ancora di più. La trama si fa sempre più intensa, e sarà interessante capire se riusciranno a guadagnarsi la fiducia del ragazzo prima che la situazione peggiori.

Ferri affronta il patteggiamento e Gennaro ritrova la speranza

Un altro nodo centrale della puntata riguarda Roberto Ferri, ormai pronto ad affrontare la fase decisiva del patteggiamento. Dopo settimane di tensione e strategia, il tycoon sembra deciso a giocare le sue ultime carte, ma le conseguenze delle sue scelte potrebbero essere imprevedibili.

Nel frattempo, arriva una notizia positiva per Gennaro: la visita neurologica conferma la possibilità concreta di recuperare la vista. Una svolta che apre finalmente uno spiraglio di speranza dopo tante sofferenze e che potrebbe cambiare per sempre il corso della sua vita.

La puntata di Un posto al sole in onda martedì 28 ottobre 2025 alle 20.50 su Rai 3 si preannuncia carica di emozioni, tra la guerra delle gemelle, i segreti di Gianluca, le mosse di Ferri e il miracolo di Gennaro.