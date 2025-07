Un Posto al Sole anticipazioni 28 luglio: il caso Assane torna al centro della scena

Le anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata in onda lunedì 28 luglio su Rai 3 annunciano un episodio ricco di tensione e sviluppi importanti. Dopo giorni di mistero, il corpo di Assane viene ritrovato, segnando una svolta decisiva nel caso e riportando Michele al centro delle indagini.

Come si legge su TVSoap, la polizia riapre ufficialmente il fascicolo e l’intervento di Michele, inizialmente visto con scetticismo, assume ora un ruolo cruciale. La notizia non lascia indifferenti Ferri e Marina, che colgono l’occasione per riaccendere la battaglia contro Gennaro, nel tentativo di farlo arretrare dalla gestione dei cantieri.

Viola e Damiano sempre più distanti: le anticipazioni di Un posto al sole del 28 luglio

Parallelamente, la situazione sentimentale di Viola e Damiano continua a peggiorare. Il crescente distacco tra i due non passa inosservato agli occhi di Ornella e Raffaele, che iniziano a temere il peggio per la coppia. I silenzi e la freddezza sembrano ormai essersi radicati, mentre Viola appare sempre più confusa sui suoi veri sentimenti.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Renato sparisce… con la sua assistente virtuale

Sul versante più leggero della narrazione, troviamo Renato, completamente assorbito dalla conoscenza con la sua nuova amica virtuale. Il suo entusiasmo crescente non lascia indifferente Raffaele, che comincia a sentirne la mancanza e ad avvertire un certo vuoto nella loro storica amicizia.

Un Posto al Sole va in onda ogni sera alle 20:50 su Rai 3 ed è disponibile anche in streaming su RaiPlay. La puntata di lunedì 28 luglio promette emozioni, colpi di scena e nuove tensioni tra i protagonisti. Da non perdere.