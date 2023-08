Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 23 Agosto 2023

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di lunedì 28 agosto 2023, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 28 agosto 2023

Nuova puntata della soap Un posto al sole: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 28 agosto 2023.

Mentre Roberto è in vacanza con Lara e Tommy, Marina si impegna per il trasferimento nella villa. Un malore però la colpisce, e la lascia molto indebolita. Renato, tornato dalla Sicilia, cerca un confronto con l’ex moglie e scopre cambiamenti. Nel frattempo, Raffaele cerca sostituto per il viaggio a Barcellona con Ornella.

Trama puntata lunedì 28 agosto 2023

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

