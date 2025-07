Un Posto al Sole anticipazioni 25 luglio: partono le ricerche del corpo di Assane

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda venerdì 25 luglio su Rai 3 rivelano nuovi sviluppi nelle indagini legate alla scomparsa di Assane, il giovane scomparso nel nulla nelle scorse settimane. Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, grazie all’interessamento di Damiano, le autorità danno finalmente il via a ricerche ufficiali basate sulla segnalazione di Michele, che continua a sostenere con fermezza di aver ricevuto indicazioni in sogno da Agata.

Una svolta importante, ma che non convince tutti: Silvia e Rossella osservano con crescente preoccupazione il comportamento di Michele, che sembra sempre più scollegato dalla realtà. Ha davvero fatto bene a seguire la sua intuizione o si sta perdendo in una visione illusoria?

Viola in crisi, Ornella la mette alle strette

Intanto, in un’altra storyline centrale, Ornella decide di affrontare direttamente la figlia Viola, chiedendole chiaramente quali sentimenti provi ancora per Eugenio. La conversazione si rivela tutt’altro che serena: Viola reagisce con fastidio, segno che le sue emozioni sono tutt’altro che risolte e che la crisi con Eugenio è ben lontana dal trovare una vera direzione.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Renato attende con entusiasmo la sua nuova assistente virtuale

In chiusura di puntata, c’è spazio anche per una parentesi più leggera: Renato è in trepidante attesa dell’arrivo della sua nuova assistente virtuale, da lui ordinata con grande entusiasmo. La tecnologia entrerà così nella sua quotidianità, ma resta da vedere se l’esperienza sarà davvero all’altezza delle aspettative o porterà con sé nuove e divertenti complicazioni.

Un Posto al Sole va in onda ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La puntata del 25 luglio si preannuncia ricca di colpi di scena, tra misteri, tensioni familiari e nuove sfide personali.