Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Un Posto al Sole, la soap più longeva della televisione italiana, che torna mercoledì 22 ottobre 2025 alle 20.50 su Rai 3. Le anticipazioni svelano che le tensioni e i drammi personali continueranno a scuotere i protagonisti della storica serie ambientata a Palazzo Palladini.

Al centro della trama, come si legge su Sorrisi, ci sarà ancora Rosa, che vive un momento di grande preoccupazione. Dopo quanto accaduto con Damiano, la donna si trova a dover affrontare anche l’imminente processo del fratello Eduardo.

Il peso emotivo degli ultimi eventi inizia a farsi sentire, ma Eduardo prova a darle coraggio e a trasmettere fiducia, convinto che le cose andranno per il meglio.

L’uomo, allo stesso tempo, cerca di essere un punto di riferimento anche per Clara, che non riesce a nascondere la sua ansia per ciò che sta per accadere.

Ferri e Marina: nuovi ostacoli all’orizzonte

Sul fronte Ferri–Marina, la situazione si fa sempre più intricata. L’avvocato La Rocca elabora una strategia legale che potrebbe finalmente risolvere le grane giudiziarie di Roberto Ferri, ma resta da capire se Marina riuscirà a convincere il marito ad accettare il piano.

Stando alle anticipazioni su Un Posto al Sole del 22 ottobre, le divergenze tra i due rischiano di riaccendersi, riportando in superficie vecchie tensioni e mettendo alla prova il loro equilibrio, già fragile dopo gli ultimi avvenimenti.

Nel frattempo, Castrese non ha intenzione di arrendersi e si mostra sempre più determinato a riprendersi tutto ciò che Gagliotti gli ha sottratto, aprendo così un nuovo fronte di scontro che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Cotugno prepara la sua vendetta

La puntata del 22 ottobre riserverà anche uno spazio ai toni più leggeri ma non per questo meno tesi, con Guido e Alfredo al centro di una nuova situazione. Guido proverà a tranquillizzare Alfredo, assicurandogli che Cotugno non metterà in atto alcuna vendetta nei suoi confronti. Tuttavia, le sue parole non rispecchieranno del tutto la realtà dei fatti. In segreto, infatti, Cotugno sta già tessendo la sua tela, pronto a vendicarsi dopo le umiliazioni subite.

Con le sue storie intrecciate di amore, vendetta e giustizia, Un Posto al Sole continua a tenere incollati milioni di spettatori ogni sera su Rai 3. L’appuntamento con la puntata di mercoledì 22 ottobre alle 20.50 promette emozioni forti e nuovi sviluppi per tutti i protagonisti di Palazzo Palladini.

Chi non potrà seguirla in diretta potrà rivedere l’episodio in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche tutte le puntate precedenti della soap.