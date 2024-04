Un posto al sole anticipazioni 2 aprile 2024

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 2 Aprile 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 2 aprile marzo 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole martedì 2 aprile 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 2 aprile 2024.

Nella puntata precedente, preoccupati per Otello che non risponde al telefono, Michele e Silvia vanno insieme a Indica per vedere se stia bene, ma ad attenderli ci sarà qualcosa di ben più inaspettato di quello che credevano. Viola è dispiaciuta di non passare la Pasquetta con Damiano, che è a casa con Rosa e Manuel. Raffaele, con la complicità di Bianca e Jimmy, prepara un pesce d’aprile ai danni del povero Renato, ma riceverà pan per focaccia dalle donne di casa Bruni.

Trama puntata martedì 2 aprile 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 2 aprile 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo: dopo un intenso momento di vicinanza, sia Michele che Silvia saranno in grande difficoltà; mentre lui però vorrebbe far luce su quello che è successo, Silvia sembra più propensa a rimuovere l’accaduto. Alberto è compiaciuto all’idea che Clara sia in procinto di interrompere la gravidanza, Giulia si offrirà di stare accanto alla ragazza in un momento così difficile.

Queste sono le anticipazioni della puntata di martedì 2 aprile 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.