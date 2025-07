Anticipazioni Un posto al sole venerdì 18 luglio su Rai 3

Nuove tensioni e colpi di scena attendono gli spettatori di Un posto al sole nella puntata in onda venerdì 18 luglio su Rai 3, come sempre nel consueto orario delle 20:50. Tra misteri irrisolti, appelli familiari e decisioni difficili, i personaggi della soap napoletana si trovano ancora una volta a fare i conti con momenti delicati e pieni di pathos.

Michele cerca la verità sulla sparizione di Assane

Come riporta TV Sorrisi e canzoni, il giornalista Michele Saviani non riesce a darsi pace per la misteriosa sparizione di Assane, un caso che lo ha profondamente colpito. Deciso a fare luce sull’accaduto, si mette attivamente alla ricerca di un indizio che possa condurlo alla verità. La sua determinazione lo porterà ad affrontare nuovi ostacoli, ma anche a mettere a rischio la sua incolumità pur di ottenere giustizia.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Ferri sotto attacco: le anticipazioni di Un posto al sole del 18 luglio

Nel frattempo, Roberto Ferri si ritrova sotto pressione su più fronti. Oltre ai problemi già esistenti con Gagliotti, ora deve affrontare anche una querela da parte di Alberto Palladini. La situazione si fa sempre più complessa e le tensioni in casa Ferri rischiano di esplodere.

In un momento tanto delicato, sarà Elena a tentare una mediazione: la donna si rivolge a Filippo con un accorato appello, chiedendogli di non abbandonare il padre, nonostante i numerosi contrasti.

Viola e la scelta di accompagnare Eugenio

Infine, Viola ha preso una decisione importante: accompagnerà Eugenio a Milano per l’intervento. Tuttavia, dovrà ancora comunicare la notizia a Damiano, e il confronto si preannuncia difficile e pieno di emozioni.

Quando e dove vedere Un posto al sole

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. È possibile rivedere gli episodi in streaming su RaiPlay, disponibile anche da app per smartphone e smart TV.