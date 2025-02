Giovedì 30 gennaio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta puntata della stagione 8 della fiction Un Passo dal Cielo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Un Passo dal Cielo 8, in onda il 30 gennaio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

In una radura tra i boschi giace una ragazza, Marta Ferrara. Un veleno l’ha fatta crollare in un sonno profondissimo.

Vincenzo e Manuela scoprono che Marta viene da una famiglia che coltiva erbe medicinali, ma a quanto pare i segreti che si tramandano da generazioni sono caduti nelle mani sbagliate.

Parallelamente, Manuela manda Nathan in confusione, chiedendogli, per una sera, di cambiare il suo modo di vivere. Intanto, la famiglia Nappi festeggia una vincita inaspettata che manda Huber su tutte le furie.

Anticipazioni sulla quarta puntata di Un Passo dal Cielo 8 del 30 gennaio

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Un Passo dal Cielo 8, nei due nuovi episodi intitolati Il Figlio del Cielo parte 1 e 2, il figlio di Huber, Tobia, trova un cadavere vicino ad un torrente.

Ben presto i nostri scoprono che proprio il ragazzo, insieme ai suoi amici, potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di Alessio, il proprietario di una mongolfiera che portava in quota i turisti.

Manuela e Nathan vivono un momento di crisi dovuto a un segreto che li allontana. Carolina e Vincenzo, cercando di ostacolare il coraggioso progetto di Paolino e Lisa, rischiano di mettere in crisi il loro stesso rapporto.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta puntata della fiction con Giusy Buscemi, in onda il 30 gennaio 2025.

Dove vedere in streaming la quarta puntata

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Un Passo dal Cielo 8 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le stagioni precedenti e piano piano sarà caricata anche questa.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Un Passo dal Cielo 8 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Attualmente sono disponibili in primi quattro episodi.