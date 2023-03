Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 8 Marzo 2023

Marvel

Dopo essere stato sconfitto dai più potenti eroi della Terra durante l’Infinity Saga, sembra che Ultron sia pronto a fare ritorno nella Fase 5 dell’MCU. Precisamente pare che il villain apparirà nel film Armor Wars.

Già nella Fase 4 abbiamo rivisto Ultron, grazie alla serie animata What If…? , ma sembra che presto lo ritroveremo interpretato da James Spader nella sua versione live action.

Secondo le “fonti attendibili” di Tales from the mod queue dal subreddit Spoilers dei Marvel Studios, James Spader è pronto a riprendere il ruolo di Ultron nell’MCU nel film Armor Wars.

I dettagli della trama di Armor Wars sono sconosciuti, il che significa che Ultron potrebbe tranquillamente essere il cattivo principale del film. La storia si dovrebbe concentrare sul personaggio di War Machine, interpretato sempre da Don Cheadle, ma non sono ancora state rivelate altre informazioni.

Secondo un rumor, il ritorno di Ultron sarà possibile perché il villain non è stato distrutto del tutto alla fine di Age of Ultron e piccoli frammenti del suo programma sono ancora attivi. Il fatto che il cattivo sia un’intelligenza artificiale potrebbe essere la chiave del suo ritorno.

Dato che Armor Wars è collegato all’eredità di Tony Stark, non sorprende che Ultron, un cattivo che ha creato proprio lui, tornerà. Forse Ultron si insinuerà nuovamente nella tecnologia Stark, attivato accidentalmente da qualcuno?

Non ci resta che scoprirlo prossimamente, anche se per ora il film Armor Wars non ha ancora una data di uscita.