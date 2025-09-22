Tyler Posey prende in mano il futuro di Teen Wolf: l’attore ha scritto il sequel del film e sogna una nuova era per il franchise

Tyler Posey si mette al lavoro: scrive da solo il sequel di Teen Wolf

La luna piena torna a brillare per i fan di Teen Wolf. Tyler Posey, volto storico di Scott McCall, ha deciso di prendere in mano il futuro del franchise, annunciando di aver scritto personalmente il seguito di Teen Wolf: The Movie, uscito su Paramount+ nel 2023.

Dopo l’esperienza del film, inizialmente pensato come parte di una trilogia, Tyler Posey ha raccontato che la produzione si è interrotta dopo il primo capitolo, nonostante l’interesse del pubblico non si sia mai spento. “Tutti ne vogliono di più”, ha spiegato l’attore, sottolineando come sia stata proprio questa voglia dei fan a spingerlo a buttarsi nella scrittura.

Secondo Tyler Posey , la sceneggiatura è già pronta, anche se “ha bisogno di qualche ritocco”. Non si tratta solo di un esperimento personale: l’attore è convinto che ci siano le condizioni giuste per portare avanti il progetto, che potrebbe trasformarsi in un nuovo film o addirittura in una serie. Non mancherebbero, inoltre, altri interpreti interessati a tornare in scena.

“Questa volta non voglio essere solo il protagonista davanti alla telecamera. Voglio guidare l’intero progetto”, ha dichiarato con entusiasmo. Tyler Posey ha spiegato che la sua idea nasce anche dal desiderio di ripagare la fedeltà dei fan, che hanno continuato a sostenere il cast per anni.

Il copione, ha aggiunto, propone un concetto che considera “forte e appassionante” e che, secondo lui, potrebbe aprire una nuova fase per l’universo di Teen Wolf. “La serie si è fermata troppo presto, c’è ancora molto da raccontare”, ha concluso.

Per ora non ci sono conferme ufficiali dagli studios, ma una cosa è chiara: Tyler Posey non intende lasciare dormiente il branco di Beacon Hills.