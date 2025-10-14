Scopri tutto su Tutto quello che non ti ho detto di Colleen Hoover: trama, cast, trailer e data d’uscita del film.

Dopo il successo di It Ends With Us, Colleen Hoover torna al cinema con un nuovo adattamento dei suoi romanzi bestseller. Stavolta tocca a Regretting You, in italiano Tutto quello che non ti ho detto, una storia di legami familiari, segreti e seconde possibilità.

Tutto quello che non ti ho detto: quando esce

Prodotto da Paramount Pictures, il film vanta un cast stellare e una squadra creativa di prim’ordine, con l’uscita prevista in Italia per il 4 dicembre 2025.

Le riprese di Tutto quello che non ti ho detto si sono concluse nel maggio 2025. La notizia è stata confermata dall’autrice Colleen Hoover e dal profilo ufficiale del film, che hanno condiviso alcune immagini del cast sul set.

La pellicola arriverà nei cinema il 4 dicembre 2025, distribuita da Eagle Pictures, e segna una nuova tappa nel fenomeno cinematografico legato ai romanzi di Hoover, che dopo il trionfo di It Ends With Us punta a bissare il successo mondiale.

Trama: di cosa parla Tutto quello che non ti ho detto

Morgan Grant (interpretata da Allison Williams) è una madre che ha sacrificato i propri sogni per crescere la figlia Clara (McKenna Grace).

Quando un terribile incidente stradale porta via il marito di Morgan — e la sorella di lei — la famiglia viene travolta da segreti e bugie che riemergono dal passato.

La sinossi ufficiale della Paramount riassume così la storia:

“Un incidente sconvolgente uccide due membri di una famiglia, rivelando verità nascoste e rimpianti mai detti. Le persone rimaste devono imparare a vivere tra dolore e speranza.”

Tutto quello che non ti ho detto esplora il peso del lutto e la forza dell’amore, mostrando come madre e figlia trovino lentamente la strada verso la riconciliazione.

Il cast di Tutto quello che non ti ho detto

Il film può contare su un cast di grande richiamo:

Allison Williams (Get Out, M3GAN) è Morgan Grant

(Get Out, M3GAN) è McKenna Grace (Ghostbusters: Frozen Empire, Handmaid’s Tale, Hunger Games L’alba sulla mietitura) è Clara , la figlia

(Ghostbusters: Frozen Empire, Handmaid’s Tale, Hunger Games L’alba sulla mietitura) è , la figlia Dave Franco (Together) interpreta Jonah , l’amico di famiglia e nuovo interesse amoroso di Morgan

(Together) interpreta , l’amico di famiglia e nuovo interesse amoroso di Morgan Mason Thames (Dragon Trainer) è Miller Adams

(Dragon Trainer) è Miller Adams Willa Fitzgerald nel ruolo di Jenny Davidson, la defunta sorella minore di Morgan e moglie di Jonah

nel ruolo di Jenny Davidson, la defunta sorella minore di Morgan e moglie di Jonah Scott Eastwood nel ruolo di Chris Grant, defunto marito di Morgan e padre di Clara

Clancy Brown nel ruolo di Hank “Gramps” Adams, il nonno di Miller

Sam Morelos nel ruolo di Lexie

Ethan Costanilla nel ruolo di Efren

La regia è firmata da Josh Boone, già dietro al successo di Colpa delle stelle, mentre la sceneggiatura è di Susan McMartin (After).

Tra i produttori figurano Robert Kulzer, Brunson Green, Anna Todd e la stessa Colleen Hoover, coinvolta come produttrice esecutiva.

Il trailer ufficiale di Regretting You

Il primo trailer, uscito ad agosto 2025, ha immediatamente emozionato i fan. Sulle note di Everywhere Everything di Noah Kahan e Gracie Abrams, e The Last Days di Dave Franco, il video alterna momenti di dolore e tenerezza tra madre e figlia.

Le immagini mostrano la tensione tra Morgan e Clara, con flashback che svelano l’amore proibito e le perdite che le hanno divise.

Dopo It Ends With Us, Tutto quello che non ti ho detto è solo il secondo capitolo della “Hoover-mania” cinematografica. Nel 2026 arriveranno anche Verity, prodotto da Amazon MGM Studios, e Reminders of Him, attualmente in fase di sviluppo con Universal Pictures.

Colleen Hoover, con oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo, conferma ancora una volta il suo potere di trasformare storie d’amore e dolore in veri fenomeni culturali.