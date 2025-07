Quando Gi-hun entra per la prima volta nell’arena di Squid Game, rimane affascinato da un mondo che sembra uscito da un sogno infantile: colori pastello, pareti dai toni vivaci, gigantesche strutture da parco giochi. Ma sotto quella facciata giocosa si nasconde un meccanismo spietato, costruito su dolore, inganno e morte. In palio: 4,56 miliardi di won. In gioco: la vita stessa.

Dopo tutte le tre stagioni, è il momento di ricordare tutti i giochi che hanno reso questa serie così memorabile.

Stagione 1

1. Ddakji (Gioco di reclutamento)

Il reclutatore

Giocato prima dell’ingresso ufficiale nello Squid Game, il Ddakji è il primo assaggio del tono della serie.

Regole: Due giocatori cercano, a turno, di far capovolgere il foglio di carta piegato dell’avversario, lanciando il proprio ddakji sul pavimento.

Risultati: Gi-hun viene reclutato dopo ripetute sconfitte e schiaffi in faccia. Vince solo una volta, ma quanto basta per essere invitato alla competizione principale.

2. Un, due, tre, stella

Regole: I partecipanti possono avanzare quando la bambola Young-hee dice “semaforo verde”, ma devono restare immobili al “semaforo rosso”. Chi si muove viene eliminato (ucciso).

Risultati: Su 456 partecipanti, 255 vengono eliminati in modo scioccante. Gi-hun e altri 200 passano al turno successivo

3. Caramello

Regole: I giocatori scelgono una forma e devono ritagliarla perfettamente da un sottile biscotto di zucchero (il dalgona) usando solo un ago.

Risultati: Su 187 giocatori, 79 vengono elimina.ti. Gi-hun riesce a salvare il suo biscotto leccandolo. Sang-woo, strategicamente, aveva lasciato Gi-hun con la forma più difficile: l’ombrello.

4. Tiro alla fune

Regole: Squadre da 10 si sfidano in cima a piattaforme sospese tirando una fune verso la sua parte. Chi perde, cade nel vuoto.

Risultati: La squadra di Gi-hun vince grazie a una strategia ideata dal vecchio Il-nam, che include una postura precisa e una mossa sorpresa. Restano solo 40 concorrenti.

5. Biglie

Regole: I giocatori si dividono in coppie e si sfidano in un gioco di biglie a loro scelta. Chi ottiene tutte e 20 le biglie vince, e soprattutto non muore.

Risultati: 17 sopravvissuti. Tradimenti, sacrifici e scelte morali devastano i concorrenti. Ali viene ingannato da Sang-woo, mentre Ji-yeong si sacrifica per Sae-byeok.

6. Ponte di Vetro

Regole: I giocatori devono attraversare un ponte composto da pannelli di vetro, alcuni temperati (reggono il peso), altri normali (si rompono).

Risultati: Solo tre sopravvivono: Gi-hun, Sang-woo e Sae-byeok. Quest’ultima, però, rimane gravemente ferita dalle schegge di vetro al termine del gioco.

7. Gioco del Calamaro

La sfida finale, che riprende un gioco dell’infanzia coreano.

Regole: Due sfidanti, attacco contro difesa. L’attaccante deve superare le linee e raggiungere la testa del “calamaro”. In questa versione, chi muore perde.

Risultati: Gi-hun vince, ma tenta di fermare il gioco per salvare Sang-woo. Quest’ultimo si suicida, lasciando a Gi-hun la vittoria e il premio, insieme a un trauma profondo.

Stagione 2

1. Un, due, tre, stella (Ritorno)

La bambola Young-hee torna in scena.

Regole: Identiche alla prima stagione. Ma ora Gi-hun sa cosa aspettarsi e cerca di salvare il maggior numero possibile di concorrenti.

Risultati: 91 eliminati. Meno rispetto alla stagione precedente, ma resta una carneficina.

2. Sei gambe

Regole: Tra i giochi di Squid Game c’è anche Sei gambe. Squadre da 5 giocatori. Ogni membro deve completare uno dei cinque minigiochi per avanzare, ma i giocatori hanno le gambe legate a quelle dei compagni. Se uno fallisce, l’intera squadra deve ricominciare da capo.

I giochi sono:

Ddakji : come nella prima stagione.

: come nella prima stagione. Flying Stone : far cadere una pietra lanciando la propria.

: far cadere una pietra lanciando la propria. Gong-gi : prendere in volo dei piccoli sassi con la mano.

: prendere in volo dei piccoli sassi con la mano. Trottola : far girare una trottola con una corda.

: far girare una trottola con una corda. Jegi: far rimbalzare un volano (tipo badminton) cinque volte consecutive con il piede.

Risultati: Tutti i protagonisti principali sopravvivono, ma 111 concorrenti vengono eliminati.

3. Il girotondo musicale

Regole: In Mingle, i giocatori si trovano su una giostra circolare rotante, circondata da porte colorate. Quando la giostra si ferma, viene chiamato un numero preciso, e i giocatori devono riunirsi in gruppi esattamente di quella dimensione — né più né meno — per poter attraversare insieme una delle porte e entrare in una stanza adiacente. Nel corso del gioco, vengono chiamati numeri diversi, e chi non riesce a formare un gruppo con il numero giusto o non trova una stanza in cui entrare viene eliminato.

Risultati: Questo è forse il round più spietato della seconda stagione di Squid Game, con appena 100 partecipanti rimasti. Molti personaggi importanti, fatta eccezione per la dolce Young-mi, riescono a superare la terribile giostra, ma le tensioni tra loro si acuiscono.

Stagione 3

1. Nascondino

Regole: All’inizio, i giocatori si trovano in una sala d’attesa dove devono scegliere una gomma da masticare: metà sono blu e metà rosse. Il colore scelto determina la squadra: blu per i “Nascosti” e rosso per i “Cercatori”. Poi entrambe le squadre vengono immerse in un labirinto complesso dove devono completare la loro missione entro 30 minuti. I Nascosti devono trovare un nascondiglio o tentare la fuga attraverso una delle porte d’uscita, mentre i Cercatori hanno il compito di scovare almeno un Nascosto e eliminarlo. Se un Cercatore fallisce nell’impresa, sarà lui stesso a essere ucciso. C’è anche la possibilità che, prima del gioco, due giocatori di squadre opposte si scambino ruolo, ma solo se entrambi sono d’accordo.

Per aiutarli, i Nascosti ricevono le chiavi per aprire le molte porte del labirinto, mentre i Cercatori sono armati di pugnali per cacciare.

Risultati: Perdono la vita molti dei personaggi principali come Park Yong-sik, Seon-nyeo, Cho Hyun-ju e Kang Dae-ho.

2. Salto con la corda

Regole: Il salto con la corda è uno dei giochi di Squid Game che sembra semplice, ma si rivela crudele. I giocatori devono attraversare una passerella con un enorme buco al centro. A differenza di altri giochi, qui non bisogna pianificare un percorso: c’è solo un’unica strada da seguire. La difficoltà sta nella presenza di Young-hee, la famigerata bambola, accompagnata da Chul-su, il suo amico, che brandiscono una gigantesca corda metallica rotante. I giocatori devono attraversare la passerella entro 20 minuti senza essere sbalzati fuori dalla piattaforma dalla corda.

Risultati: perdono la vita Nam-gyu e Kim Jun-hee, la giocatrice 222, che però passa il testimone alla figlia neonata, ora in gara con il suo stesso numero.

3. Gioco del Calamaro versione 2

Regole: Lo scontro finale della serie si svolge nel gioco Sky Squid, che mette alla prova la strategia e la ferocia dei pochi sopravvissuti. I giocatori si trovano in cima a una delle tre torri: una ha la forma di un quadrato, la seconda di un triangolo e la terza di un cerchio, ognuna rappresentando una diversa versione del classico Squid Game. Per passare da una torre all’altra, devono spingere almeno uno o più avversari giù dalla struttura. Sulle torri triangolo e cerchio, la partita inizia solo quando qualcuno preme un pulsante che dà il via a un conto alla rovescia. Se il tempo finisce senza che venga eliminato almeno un giocatore, tutti vengono eliminati.

Risultati: muoiono tutti compreso Gi-hun e vince la piccola 222.