Scopriamo insieme tutti i titoli dei film e delle serie TV Marvel in uscita fino al 2027: cosa ha in serbo il Marvel Cinematic Universe

Con l’uscita de I Fantastici Quattro: Gli Inizi, l’MCU ha ufficialmente inaugurato una nuova fase narrativa che condurrà al culmine della Saga del Multiverso. Ecco, in ordine, tutti i progetti Marvel confermati fino al 2027, tra cinema e Disney+.

Film Marvel in arrivo

Spider-Man: Brand New Day

31 luglio 2026

Tom Holland torna nel ruolo di Peter Parker per un nuovo capitolo della saga di Spider-Man, dal titolo Brand New Day. Il film esplorerà le conseguenze dell’anonimato ritrovato di Spider-Man, con potenziali collegamenti al multiverso e agli eventi globali dell’MCU, e sarà diretto da Destin Daniel Cretton.

Avengers: Doomsday

18 dicembre 2026

Il crossover più atteso: Avengers, Fantastici Quattro e X-Men uniti contro un nemico comune. Il Dottor Destino di Robert Downey Jr. entra in scena, e il destino del multiverso è in bilico. Il film è diretto da Anthony e Joe Russo.

Sono tanti gli attori del cast annunciati:

Chris Hemsworth nel ruolo di Thor;

nel ruolo di Thor; Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm / Donna Invisibile;

nel ruolo di Sue Storm / Donna Invisibile; Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson / Captain America;

nel ruolo di Sam Wilson / Captain America; Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes;

nel ruolo di Bucky Barnes; Laetitia Wright nel ruolo di Shuri / Black Panther;

nel ruolo di Shuri / Black Panther; Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang / Ant-Man;

nel ruolo di Scott Lang / Ant-Man; Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / U.S. Agent;

nel ruolo di John Walker / U.S. Agent; Tenoch Huerta Mejia nel ruolo di Namor;

nel ruolo di Namor; Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm / La Cosa;

nel ruolo di Ben Grimm / La Cosa; Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi;

nel ruolo di Shang-Chi; Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova / Vedova Nera;

nel ruolo di Yelena Belova / Vedova Nera; Kelsey Grammer nel ruolo di Hank McCoy / Bestia;

nel ruolo di Hank McCoy / Bestia; Lewis Pullman nel ruolo di Robert “Bob” Reynolds / Sentry;

nel ruolo di Robert “Bob” Reynolds / Sentry; Danny Ramirez nel ruolo di Joaquin Torres / Falcon;

nel ruolo di Joaquin Torres / Falcon; Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm / Torcia Umana;

nel ruolo di Johnny Storm / Torcia Umana; David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov / Guardiano Rosso;

nel ruolo di Alexei Shostakov / Guardiano Rosso; Winston Duke nel ruolo di M’Baku;

nel ruolo di M’Baku; Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr / Ghost;

nel ruolo di Ava Starr / Ghost; Tom Hiddleston nel ruolo di Loki;

nel ruolo di Loki; Patrick Stewart nel ruolo di Charles Xavier;

nel ruolo di Charles Xavier; Ian McKellen nel ruolo di Erik Lehnsherr / Magneto;

nel ruolo di Erik Lehnsherr / Magneto; Alan Cumming nel ruolo di Kurt Wagner / Nightcrawler;

nel ruolo di Kurt Wagner / Nightcrawler; Rebecca Romijn nel ruolo di Mystica;

nel ruolo di Mystica; James Marsden nel ruolo di Scott Summers / Ciclope

nel ruolo di Scott Summers / Ciclope Channing Tatum nel ruolo di Remy Étienne LeBeau / Gambit;

nel ruolo di Remy Étienne LeBeau / Gambit; Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards / Mister Fantastic;

Avengers: Secret Wars

17 dicembre 2027

Il gran finale della Saga del Multiverso. Un film-evento che promette di stravolgere l’intera linea temporale Marvel e aprire a un nuovo inizio per l’MCU. Tornano alla cinepresa Anthony e Joe Russo.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

25 giugno 2027

Non fa parte dell’MCU, ma nel 2027 uscirà anche il terzo capitolo della trilogia animata di Sony: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Il film inizia subito dopo gli eventi di Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), e segueMiles Morales intrappolato e in fuga in un universo alternativo mentre cerca di salvare la sua famiglia.

Serie TV Marvel in uscita

Eyes of Wakanda

1º agosto 2025

Una serie animata che esplora le origini di Wakanda attraverso le gesta eroiche di antichi guerrieri legati al vibranio, ampliando il mondo del Black Panther Universe. Sarà Ryan Coogler, regista e sceneggiatore di Black Panther (2018) e Black Panther: Wakanda Forever (2022) a occuparsene.

Marvel Zombies

3 ottobre 2025

Un progetto animato che ribalta le regole: i supereroi Marvel sono ora zombie. Una versione alternativa e horror dell’universo, con un tono maturo e violento. Si tratta di una serie in quattro episodi, spin-off di What If.

Wonder Man

Dicembre 2025

Ambientata nel mondo dello spettacolo hollywoodiano, questa serie live action presenterà Simon Williams, un ex stuntman e attore che acquisisce poteri straordinari, in un mix di satira e azione. Sarà Yahya Abdul-Mateen II a interpretare il protagonista.

Daredevil Born Again 2 stagione

Marzo 2026

Torna anche il Diavolo di Hell’s Kitchen in una nuova stagione di Daredevil Born Again, pronta a consolidare il successo riscosso dalla prima.

Vision Quest

2026

Paul Bettany torna in casa Marvel nei panni di Visione, alla ricerca della sua identità perduta. Una serie dal tono riflessivo che continuerà le trame lasciate aperte da WandaVision.

Punisher speciale televisivo

2026

Dopo l’evento di Natale dei Guardiani della Galassia e Licantropus, per la Marvel è in arrivo un nuovo speciale televisivo su Punisher. Sarà diretto da Reinaldo Marcus Green e scritto da Green e Jon Bernthal, che torna nei panni del personaggio dopo aver già fatto ritorno in Daredevil Born Again.

X-Men ’97 stagione 2 e 3

TBA

Il revival animato degli X-Men continua dopo il successo della prima stagione. Nuovi episodi sono in lavorazione in casa Marvel, con una narrazione fedele allo spirito della serie classica ma aggiornata ai tempi moderni.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man stagioni 2 e 3

2026 e 2027

Continuerà anche la serie televisiva animata creata da Jeff Trammell con protagonista il personaggio di Spider-Man. La serie esplora la storia delle origini di Peter Parker e i suoi primi giorni come Spider-Man, ed è ambientata in una linea temporale alternativa rispetto ai film e alle serie televisive principalidell’MCU, dove Norman Osborn diventa il mentore di Peter al posto di Tony Stark.

Progetti futuri e in sviluppo

Tra le produzioni non ancora datate ma attese nei prossimi anni figurano Armor Wars (probabile film), Nova, il perduto film di Blade e l’atteso film degli X-Men. Il 2027 e oltre saranno cruciali per rilanciare il franchise in una nuova era.