Ginny & Georgia, quante persone ha ucciso Georgia

Diciamoci la verità: guardando Ginny & Georgia, è facile lasciarsi trascinare dal carisma di Georgia Miller, dai suoi look perfetti e dalla sua feroce determinazione a proteggere i figli. Ma ogni tanto dimentichiamo un piccolo dettaglio… ha ucciso delle persone. Tre, per l’esattezza. Georgia è tecnicamente una serial killer — anche se, a sua difesa, ogni omicidio aveva le sue “buone” ragioni. Ecco un riassunto di tutte le sue vittime e del perché è arrivata a tanto.

1. Anthony Green – L’omicidio “accidentale”

Chi era: Il primo marito di Georgia, proprietario di un motel dove lavorava da giovanissima, subito dopo aver partorito Ginny.

Cosa è successo: Georgia, che all’epoca cercava di sopravvivere e tenere Ginny con sé, aveva iniziato un giro di poker clandestino. Quando i servizi sociali minacciarono di portarle via la bambina, sposò Anthony per dimostrare di avere una vita stabile. Ma le cose andarono male: Anthony divenne opprimente, e Georgia tentò di sedarlo per calmarlo. Peccato che la dose fu eccessiva. Morì per overdose, e la donna si sbarazzò del corpo. Nessuno seppe mai nulla.

Motivazione: Proteggere se stessa e Ginny da un uomo potenzialmente pericoloso.

2. Kenny Drexel

Chi era: Il ricco marito di Georgia, che l’aveva sposata prima del trasferimento a Wellsbury.

Cosa è successo: Un giorno, la donna vide Kenny toccare Ginny in modo inappropriato. Non ci pensò due volte: lo avvelenò durante una corsa a cavallo, e poi fece le valigie con i figli per ricominciare altrove.

Motivazione: Proteggere Ginny da un predatore. In questo caso, la nostra protagonista ha agito per giustizia, anche se alla sua maniera.

3. Tom Fuller – L’omicidio “di compassione”

Chi era: Il marito della vicina di casa Cynthia, in coma da tempo.

Cosa è successo: Georgia e Cynthia avevano un rapporto complicato, ma in un momento di vulnerabilità, Cynthia confidò di desiderare che tutto finisse per il marito. Georgia, “da buona amica”, lo soffocò nel letto dell’ospedale, ponendo fine alla sua sofferenza. Nessuno sospettò di lei, tranne forse… qualcuno molto vicino.

Motivazione: Compassione? Empatia? Difficile da dire. Ma Georgia è convinta di aver fatto un favore.

Georgia Miller è uno dei personaggi più complessi del panorama televisivo recente. Madre feroce, donna segnata da un passato difficile, è capace di fare qualunque cosa per i suoi figli — letteralmente qualsiasi cosa. Sì, ha ucciso tre persone, ma nel suo mondo, ogni omicidio è stato un atto di amore, difesa o necessità.

Team Georgia, sempre. Anche con tre cadaveri sulla coscienza.