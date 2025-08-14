La serie turca Tradimento torna su Canale 5 con le nuove puntate: scopri quando, la data di messa in onda e tutti i dettagli sul ritorno in TV della dizi campione di ascolti.

Quando torna su Canale 5 Tradimento

I fan di Tradimento, la dizi turca che ha conquistato il pubblico italiano con intrighi, passioni e colpi di scena, possono segnare la data sul calendario: come si legge su Mediaset Infinity, la serie tornerà su Canale 5 con nuovi episodi a fine agosto. Gira voce che si tratterà di venerdì 29 in prima serata, ma attendiamo conferma.

Dopo la pausa estiva (la dizi si è fermata il 27 agosto), Mediaset ha deciso di riportare in palinsesto il titolo di successo in una collocazione strategica, puntando a replicare gli ottimi ascolti della scorsa stagione. La serie ritroverà il suo affezionato pubblico una volta conclusa l’estate.

Il successo della dizi turca su Canale 5

Tradimento è una delle produzioni turche più seguite in Italia, grazie a un intreccio avvincente che ruota attorno a storie di amore, vendetta e segreti. La serie ha già ottenuto ottimi risultati di share nelle precedenti messe in onda, posizionandosi spesso come programma più visto della serata.

Il ritorno in prima serata su Canale 5 non solo segna l’inizio di una nuova tornata di episodi, ma rappresenta anche una mossa strategica per Mediaset, che punta ad accendere la stagione autunnale con un titolo già ampiamente rodato e apprezzato dal pubblico.

Cosa aspettarsi dalle nuove puntate di Tradimento

Sebbene non si sappia ancora molto sulla trama delle prossime puntate, le anticipazioni lasciano presagire colpi di scena e svolte imprevedibili per i protagonisti. Gli spettatori potranno finalmente scoprire come evolveranno i rapporti già compromessi tra i personaggi principali e quali nuovi intrighi si abbatteranno sulle loro vite.

L’appuntamento con Tradimento è quindi fissato: fine agosto su Canale 5. Un ritorno che promette di regalare emozioni forti e tenere incollati i fan allo schermo, confermando ancora una volta la forza delle serie turche nel panorama televisivo italiano.