Tradimento: Dündar è davvero figlio di Güzide e Tarik?

Tradimento continua a tenere incollati gli spettatori di Canale 5 con una trama sempre più intricata e ricca di colpi di scena. Al centro delle nuove puntate, una verità sconvolgente: Dündar è il figlio biologico di Güzide e Tarik? Dopo la scoperta che Oylum non è la loro figlia naturale, i due ex coniugi si mettono sulle tracce del loro vero figlio, convinti che ci sia stato uno scambio di culle alla nascita.

La scoperta dello scambio di culle

Dopo la dolorosa rivelazione riguardante Oylum, Güzide non si arrende e continua le sue indagini. A lei e Tarik viene indicato Dündar, un affermato imprenditore, come possibile figlio nato nello stesso ospedale in cui ha partorito Güzide. Tuttavia, il ragazzo si dimostra subito ostile e non crede alla storia dello scambio, pensando che i due vogliano danneggiarlo politicamente.

Dündar è figlio di Güzide e Tarik? Il test del DNA conferma la verità

Come riportato da La tua fonte, nonostante il rifiuto iniziale di Dündar, Güzide decide di procedere con un test del DNA. L’esito è sorprendente: Dündar è il figlio biologico di Güzide e Tarik. Ma il giovane continua a mantenere un atteggiamento freddo, diffidente verso chi fino a poco prima considerava degli estranei.

A mediare è Ozan, che riesce a convincere il fratellastro ad aprire il cuore. Dündar, così, si reca da Güzide e le chiede scusa per i toni usati. Accetta di iniziare a conoscerla e si dimostra disponibile ad accogliere questa nuova realtà, parlando anche con Yesim, a cui rivela le sue intenzioni di ricominciare da zero.

La confessione dell’ostetrica: tutta un’altra verità?

Ma quando tutto sembra finalmente sistemarsi, ecco arrivare un nuovo colpo di scena. Nelle prossime puntate, una ostetrica si presenta da Güzide per rivelarle che Dündar non può essere suo figlio. La donna afferma infatti di aver assistito personalmente al parto della vera madre del ragazzo, sollevando nuovi dubbi sull’esito del test del DNA e sull’identità del figlio biologico della giudice.

Tradimento: una verità ancora tutta da scrivere

Tradimento si conferma una delle soap più seguite del pomeriggio di Canale 5, grazie a una trama ricca di intrighi familiari, segreti e verità scomode. Il destino di Dündar, Güzide e Tarik è ancora incerto, e la rivelazione dell’ostetrica potrebbe ribaltare tutto ciò che è stato appena scoperto.

Continua a seguirci per tutte le anticipazioni di Tradimento, la soap turca che ogni giorno conquista nuovi telespettatori.