La soap turca, in onda nel pomeriggio di Canale 5, continua a coinvolgere milioni di spettatori. Le anticipazioni della puntata di Tradimento di martedì 27 maggio promettono un episodio denso di tensione emotiva, scontri familiari e colpi di scena. Vediamo cosa accadrà.

Can è salvo, ma la rabbia di Oylum esplode contro Mualla

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, il piccolo Can riesce a salvarsi grazie a una lavanda gastrica dopo aver ingerito una delle pillole di Mualla. La paura ha scosso profondamente Oylum, che, ancora sotto shock, accusa Mualla con parole dure: “Non ti avvicinare mai più a mio figlio”.

Il rapporto tra le due donne si spezza in modo netto, dando vita a una nuova frattura nella famiglia. La tensione è ormai palpabile e le conseguenze rischiano di essere permanenti.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Anticipazioni Tradimento 27 maggio: Nazan vuole la pace

Mentre la rabbia e la preoccupazione dominano la scena, Nazan cerca di riportare la calma. Invita Oylum a riflettere e a cercare un confronto pacifico con Mualla, nella speranza di salvare la convivenza. Ma le emozioni sono troppo forti, e Oylum non sembra disposta a perdonare così facilmente.

Selin minaccia di bruciare tutto: vendetta contro Tolga

In parallelo, si accende una delle sottotrame più drammatiche: Selin è devastata dal dolore. Fuori controllo, brucia i vestiti di Tolga e lo minaccia di arrivare a un gesto ancora più grave: incendiare la casa.

Selin è determinata a far soffrire Tolga quanto sta soffrendo lei, in un crescendo emotivo che porterà inevitabilmente a nuove conseguenze.

Puntata da non perdere: Tradimento il 27 maggio su Canale 5

La puntata di Tradimento del 27 maggio si annuncia come una delle più coinvolgenti. Il mix di tensione, drammi e minacce renderà l’episodio imperdibile per i fan della soap. Restate sintonizzati su Canale 5 e continuate a seguirci per tutte le anticipazioni di Tradimento, giorno per giorno.