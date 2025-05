La puntata di Tradimento in onda giovedì 22 maggio si preannuncia carica di tensione emotiva e svolte decisive per i protagonisti. Le anticipazioni rivelano momenti chiave che cambieranno gli equilibri tra i personaggi, con sviluppi drammatici e confronti intensi. Ecco nel dettaglio cosa succede nella puntata del 22 maggio di Tradimento.

Umit accoglie Hakan: è davvero suo nipote?

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, uno dei momenti più toccanti della puntata riguarda Umit, che decide di accogliere Hakan come se fosse davvero suo nipote, nonostante non ci sia ancora la certezza che il giovane sia effettivamente figlio di Guzide. Questo gesto, dettato più dal cuore che dalla ragione, lascia spazio a dubbi e sospetti: sta facendo un errore dettato dai sentimenti?

La trama si complica e il pubblico si chiede se emergerà finalmente la verità su Hakan, personaggio sempre più centrale nello sviluppo narrativo.

Le anticipazioni di Tradimento 22 maggio: Tolga resta in carcere, il giudice conferma l’arresto

Grandi novità anche sul fronte giudiziario. Tolga, indagato per reati gravi, viene ufficialmente trattenuto in carcere in attesa del processo. Il giudice ha stabilito che c’è un concreto pericolo di fuga, motivo per cui l’uomo non potrà essere rilasciato su cauzione.

Un colpo durissimo per chi lo riteneva innocente, ma anche una svolta che apre nuovi scenari in tribunale. Le anticipazioni di Tradimento del 22 maggio ci fanno intuire che la battaglia legale sarà tutt’altro che semplice.

Ozan e Zelis: matrimonio al capolinea?

Il momento più drammatico della puntata riguarda il confronto tra Ozan e Zelis. Dopo essersi recato in carcere per incontrarla, Ozan perde il controllo durante un’accesa discussione: le grida contro che chiederà il divorzio. Una scena intensa che segna probabilmente la fine del loro rapporto.

Il tradimento di Zelis ha lasciato un segno profondo e, ora che le carte sono scoperte, il destino della coppia sembra segnato. Le reazioni del pubblico non tarderanno ad arrivare: la tensione è al massimo.

Tradimento anticipazioni puntata 22 maggio: cosa aspettarsi ancora

Con questi sviluppi, la soap turca Tradimento si conferma uno dei programmi più seguiti del momento, capace di tenere incollati gli spettatori grazie a una trama sempre più avvincente. Le anticipazioni della puntata del 22 maggio ci lasciano con molti interrogativi: chi dice la verità? Ci sarà una riconciliazione? Oppure si andrà verso una rottura definitiva?

Non perdere la nuova puntata, in onda in prima serata, per scoprire tutti i colpi di scena.