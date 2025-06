Anticipazioni Tradimento domenica 22 giugno su Canale 5

La soap turca Tradimento torna con un nuovo episodio ricco di tensioni e colpi di scena. Le anticipazioni della puntata in onda domenica 22 giugno alle ore 15.30 su Canale 5 rivelano che il mistero attorno alla scomparsa di Ipek continua ad alimentare dubbi, mentre Mualla darà vita a una scena che metterà in difficoltà Guzide e Oylum.

Ozan non crede al suicidio di Ipek

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, Ozan è convinto che il presunto suicidio di Ipek sia solo una messinscena. Per evitare di sembrare crudele, cerca di far credere a Sezai che la donna si sia salvata dopo l’incidente, riuscendo a uscire dall’auto, ma che, completamente bagnata, sia stata colpita da ipotermia e poi svenuta. Anche Umit condivide i dubbi di Ozan.

Nonostante le ricerche continuino, di Ipek non si trova ancora alcuna traccia, alimentando sospetti e tensioni all’interno della famiglia.

Anticipazioni Tradimento 22 giugno: Mualla affronta Oylum

Nel frattempo, Mualla fa irruzione nella casa di Guzide, scagliandosi verbalmente contro Oylum, accusandola di aver tradito Kahraman. Madre e figlia cercano di mantenere la calma, invitandola a lasciare l’abitazione, ma la donna si rifiuta e pretende persino che le venga consegnato il bambino.

Proprio in quel momento arriva Kahraman, con in mano dei fiori per Oylum. Alla vista della scena si infuria e chiede al fedele Ensar di portare via la zia. Kahraman si scusa per l’accaduto e implora Oylum di tornare con lui, ma lei lo respinge e se ne va.

Mualla minaccia Ilknur, Serra nasconde un segreto

Mualla, ancora furiosa, minaccia anche Ilknur, intimandole di non parlare mai più in giro della sua famiglia. Le tensioni non si placano e nuovi segreti iniziano ad emergere.

Serra, infatti, avverte un forte senso di nausea davanti ad Azra, ma decide di non rivelare nulla. Che stia nascondendo qualcosa di importante?

Tradimento: tensioni familiari e misteri irrisolti

La puntata del 22 giugno di Tradimento si preannuncia imperdibile, con rapporti familiari sempre più compromessi e misteri che si infittiscono, in particolare attorno alla figura di Ipek.

Continua a seguirci per non perdere tutte le anticipazioni e i colpi di scena della soap turca del pomeriggio di Canale 5.