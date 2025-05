Le anticipazioni di Tradimento del 21 maggio promettono una puntata carica di tensione, colpi di scena e sviluppi sconvolgenti per i protagonisti della serie turca di successo. Al centro della trama troviamo Selin e Tolga, la cui relazione si trasforma in un incubo dopo una scoperta inaspettata. Intanto, un nuovo equilibrio familiare viene messo alla prova dall’arrivo di Hakan in casa di Guzide.

Vediamo nel dettaglio cosa succederà nella puntata in onda il 21 maggio.

Selin cade dalle scale e perde i sensi: cosa è successo davvero?

Come si evince dalle anticipazioni riportate da TV Sorrisi e canzoni, il momento clou della puntata del 21 maggio è senza dubbio il confronto tra Tolga e Selin. L’uomo scopre la pancia finta della compagna, smascherando così la sua falsa gravidanza. La reazione di Tolga è furiosa e i due si scontrano in una lite accesa e drammatica.

Durante la discussione, Selin cade dalle scale in modo violento, batte la testa e perde i sensi. Il tutto avviene senza che Tolga la tocchi, ma la scena viene fraintesa da Serra, che ascolta la lite dal piano di sotto ma non assiste alla caduta.

Tradimento anticipazioni 21 maggio: Tolga accusato ingiustamente

Ignara della verità, Serra denuncia Tolga, convinta che sia stato lui a spingere Selin. Le autorità intervengono rapidamente e Tolga viene preso in custodia dalla polizia, mentre Selin è priva di sensi. Un gesto dettato dall’emozione, che potrebbe cambiare per sempre il destino dei personaggi.

La tensione emotiva raggiunge livelli altissimi, portando lo spettatore a chiedersi: Selin si riprenderà? Tolga riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Hakan va a vivere da Guzide, ma Ozan si oppone

Parallelamente al dramma tra Tolga e Selin, un’altra storyline importante si sviluppa. Sezai accompagna Hakan a casa di Guzide, dove il giovane inizierà a vivere temporaneamente. Tuttavia, l’accoglienza non è delle più calorose: Ozan si oppone con fermezza e rifiuta di accettare Hakan come fratello.

Il rapporto tra i due fratellastri sarà messo a dura prova, mentre Guzide dovrà gestire un equilibrio familiare sempre più fragile.

Anticipazioni Tradimento 21 maggio: conclusione

La puntata di Tradimento del 21 maggio si preannuncia come una delle più intense e drammatiche della stagione. Tra bugie smascherate, incidenti sconvolgenti e nuovi equilibri familiari, la soap turca continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

Non perdere le nuove anticipazioni di Tradimento: segui tutti gli aggiornamenti per scoprire come evolveranno le vicende di Tolga, Selin, Guzide e Hakan.