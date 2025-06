Tradimento, anticipazioni della puntata di sabato 21 giugno su Canale 5

Nuovi colpi di scena nella soap turca Tradimento, in onda sabato 21 giugno alle ore 14.45 su Canale 5. I protagonisti si troveranno coinvolti in dinamiche sempre più complesse e drammatiche, tra accuse pubbliche, tensioni familiari e un gesto estremo che potrebbe cambiare per sempre le sorti della storia. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di sabato 21 giugno di Tradimento.

Guzide e Tarik nella bufera: la reazione di Dundar

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, un sito Internet pubblica la notizia del viaggio a Eshme di Guzide e Tarik, scatenando una bufera mediatica. A reagire con particolare rabbia è Dundar Terzioglu, l’affermato imprenditore che afferma di essere il figlio biologico di Guzide. La donna, infatti, aveva già cercato due volte di ricongiungersi con lui, ma entrambi i tentativi erano falliti. Questo terzo approccio, reso pubblico, provoca in Ozan una reazione di sconforto e amarezza.

Nel frattempo, Dundar rilascia un’intervista televisiva in cui smentisce categoricamente le dichiarazioni di Guzide e Tarik, annunciando che intende sporgere querela. Una presa di posizione netta, che mette ulteriormente in difficoltà Guzide.

Anticipazioni Tradimento sabato 21 giugno: Oylum chiude con Kahraman, ma Tolga prova a sistemare le cose

Tolga cerca di mediare tra le tensioni nate tra Kahraman e Oylum, andando a trovare l’amico per chiarire l’equivoco. Gli spiega che Oylum non ha avuto alcuna responsabilità nella situazione che lo ha ferito e che la loro presenza all’evento è stata frutto di un invito fatto da un conoscente comune. Le sue parole riescono a calmare Kahraman, che decide di presentarsi da Guzide per scusarsi con Oylum. Tuttavia, Oylum rifiuta ogni confronto, segno che la ferita è ancora troppo profonda.

Ipek scompare e manda un messaggio sconvolgente a Sezai

La tensione sale quando Ipek, dopo l’ennesimo litigio con Sezai, si allontana da casa e spegne il cellulare. Il silenzio dura a lungo, fino a quando sul telefono di Sezai non arriva un messaggio inquietante: la figlia annuncia l’intenzione di togliersi la vita. Sezai, disperato, si rivolge a Guzide in cerca di aiuto. La situazione appare critica e lascia presagire risvolti drammatici nei prossimi episodi.

La puntata di sabato 21 giugno di Tradimento si preannuncia quindi densa di emozioni, tra rivelazioni scioccanti, relazioni compromesse e un tentativo di suicidio che potrebbe segnare una svolta nella trama. Per restare aggiornati su tutte le novità della serie, continua a seguire le nostre anticipazioni quotidiane.