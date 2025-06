Le anticipazioni della puntata in onda venerdì 20 giugno in prima serata

Tradimento anticipazioni 20 giugno: tensioni tra Oylum e Kahraman, mentre Guzide incontra Dundar

La puntata di Tradimento in onda venerdì 20 giugno alle 21.20 su Canale 5 si preannuncia ricca di colpi di scena, tra verità taciute, rivelazioni scioccanti e decisioni drastiche. Al centro dell’episodio ci saranno Guzide, Kahraman, Oylum e Sezai, ognuno alle prese con dilemmi personali sempre più complessi.

Oylum e Tolga interrogati dalla polizia: Kahraman si infuria

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, dopo la drammatica sparatoria a casa di Asli, sia Oylum che Tolga vengono convocati in commissariato per fornire le loro testimonianze. Quando Kahraman viene a sapere dell’accaduto da Oylum, la ragazza omette di menzionare la presenza di Tolga, aggravando così la situazione. Kahraman si reca immediatamente alla stazione di polizia, dove scopre che Oylum gli ha mentito. Convinto che la moglie si stia ancora frequentando di nascosto con Tolga, il giovane esplode di rabbia e la accusa di tradimento, dichiarando di non potersi più fidare di lei.

Ferita e stanca, Oylum fa ritorno a casa di Guzide con Can, annunciando la sua intenzione di chiedere il divorzio. La situazione viene fraintesa da Ilknur, che commenta l’accaduto con Oznur e si convince che Kahraman stia tradendo Oylum.

Tradimento in prima serata: anticipazioni 20 giugno Guzide e Tarik incontrano Dundar, ma tutto va storto

Nel frattempo, Nazan rivela a Guzide due verità sconvolgenti: Ipek ha una relazione con Oltan, e il giovane Dundar Terzioglu potrebbe essere suo figlio biologico. Guzide e Tarik decidono di incontrarlo, ma il ragazzo – temendo una trappola orchestrata dai suoi nemici – li respinge bruscamente. La delusione è forte: Guzide, scoraggiata, confida a Necati di voler abbandonare ogni ricerca. Tuttavia, Sezai non si arrende e chiede aiuto a Ozan, deciso a sistemare le cose.

Il video incriminante e la verità su Kahraman

L’evento organizzato da Umit, Yesim e Zeynep ottiene un grande successo, ma tra gli invitati sorprendono la presenza di Oltan e Ipek. Il giorno dopo, Yesim mostra a Oltan un video compromettente in cui Ipek tenta di investire Guzide. Quando lui la affronta, Ipek si dispera, temendo che ora Guzide possa toglierle anche Oltan.

Infine, arriva un’altra rivelazione destinata a cambiare tutto: Mualla confessa a Kadriye che Kahraman è suo figlio, frutto della relazione con Kenan Tahir Dicleli, padre di Behram. Una verità che rischia di sconvolgere l’intera famiglia.

La puntata di Tradimento del 20 giugno si annuncia imperdibile, tra scontri familiari, amori che si sgretolano e identità nascoste pronte a venire a galla. Un nuovo appuntamento carico di emozioni che segnerà una svolta decisiva nelle vicende dei protagonisti.