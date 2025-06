Anticipazioni Tradimento 20 giugno: colpo di scena tragico per Asli

Venerdì 20 giugno torna Tradimento su Canale 5 con un nuovo episodio ricco di colpi di scena e tensione. La soap turca, sempre più seguita dal pubblico italiano, andrà in onda alle ore 14.10 e promette di lasciare gli spettatori con il fiato sospeso. Al centro della trama, un drammatico evento che coinvolge Asli, ma anche nuove scoperte e sviluppi per altri personaggi chiave come Oltan, Sezai e la misteriosa Kadriye Bedel. Ma vediamo nel dettaglio cosa succede nella puntata in onda il 20 giugno alle ore 14.10 grazie alle anticipazioni di Tradimento.

Asli colpita da un proiettile: le anticipazioni di Tradimento della puntata in onda il 20 giugno alle ore 14.10

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, la protagonista indiscussa della puntata è Asli, che organizza un incontro tra Oylum e Tolga, portandoli con l’inganno a casa sua nella speranza di farli riavvicinare. Dopo averli lasciati soli a parlare, Asli esce nel cortile, ma proprio in quel momento si consuma un dramma: due vicini di casa iniziano a litigare e parte un colpo di pistola, che la colpisce gravemente.

La situazione è gravissima e il destino di Asli resta appeso a un filo. Questo evento inaspettato avrà inevitabilmente delle conseguenze sulla storia tra Oylum e Tolga, che si trovano di nuovo faccia a faccia in un contesto drammatico.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Sezai torna a casa ma deve cambiare vita

Un’altra storyline importante riguarda Sezai, che viene finalmente dimesso dall’ospedale. Tuttavia, il medico è chiaro: per evitare nuovi problemi di salute, dovrà seguire una dieta rigorosa e un nuovo stile di vita, volto a prevenire futuri infarti. Il suo percorso non sarà facile, ma l’affetto delle persone a lui vicine potrebbe fare la differenza.

Tradimento 20 giugno ore 14.10: Oltan indaga sul passato di Kadriye Bedel

Nel frattempo, Oltan si mette sulle tracce del passato e si reca da Kadriye Bedel, conosciuta anche con il nome d’arte di Zennure. Le sue domande potrebbero portare alla luce segreti importanti e legami nascosti, destinati a cambiare l’equilibrio tra i personaggi.

Con questa puntata, Tradimento si conferma una delle soap più avvincenti del pomeriggio di Canale 5. Non resta che sintonizzarsi venerdì 20 giugno alle 14.10 per scoprire cosa accadrà ad Asli e quali verità emergeranno dagli intrecci familiari e sentimentali della serie.