La tensione continua a salire nella nuova puntata di Tradimento, in onda lunedì 16 giugno su Canale 5, con una serie di colpi di scena destinati a sconvolgere tutti gli equilibri. Tra ricatti, giochi di potere e segreti pronti a venire alla luce, i protagonisti della serie turca dovranno affrontare conseguenze sempre più gravi. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo insieme le anticipazioni di Tradimento del 16 giugno.

Serra gioca sporco con Tolga e confessa un gesto estremo

Come si legge su TV Soap, dopo una serata alcolica, Serra insinua in Tolga il dubbio che tra loro possa esserci stato qualcosa di più di un semplice momento di debolezza. Un gesto calcolato, che porta confusione nel ragazzo. Poco dopo, Serra confessa ad Azra di aver fatto internare Selin in un istituto psichiatrico.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Anticipazioni Tradimento 16 giugno: foto compromettenti e richieste di denaro

L’investigatore Mike, incaricato da Kadir Akinaslan, si presenta da Tarik con una proposta scottante: in cambio di 100 mila dollari, è disposto a consegnare foto compromettenti che documentano la relazione tra la moglie di Kadir e il suo migliore amico, Kaya Erduz. Tarik, però, rifiuta di pagare e lo caccia via.

Ma Mike non si arrende: si rivolge direttamente a Guzide, trovando anche Yesim, che si dice disposta a offrire 50 mila dollari per ottenere il materiale. Subito dopo, Yesim cerca di convincere Tarik a darle i soldi, ma lui si oppone fermamente.

Scontro in diretta TV e un video shock

Nel frattempo, la vedova di Kadir, insieme a Kaya e Gizem Erduz, partecipa a una trasmissione televisiva con l’obiettivo di screditare Yesim e Umit pubblicamente.

Intanto, Kahraman si risveglia dopo l’intervento, regalando finalmente un momento di sollievo e gioia a Oylum e alla sua famiglia.

Ma le macchinazioni non finiscono qui: Ipek, desiderosa di vendetta, stringe un’alleanza con Azra, sempre più esasperata per essere stata ridotta a colf e baby-sitter. Le due riescono a rubare il computer di Oltan e a copiare un video che potrebbe distruggere Yesim: la ritrae infatti nei panni di escort.