La puntata di Tradimento in onda domenica 15 giugno su Canale 5 si preannuncia ricca di colpi di scena, bugie e ricatti. Mentre le accuse contro Yesim e Umit restano in sospeso, i personaggi si muovono tra strategie, verità scomode e doppi giochi per salvare se stessi e chi amano.

Serra gioca sporco con Tolga e rinchiude Selin

Come riportato da TV Sorrisi e canzoni, dopo la drammatica notte in cui Tolga ha ceduto all’alcol, Serra cerca di manipolarlo insinuando il dubbio che tra loro sia successo qualcosa di più. Approfittando della sua confusione, gli fa credere che siano andati a letto insieme.

Successivamente, confida ad Azra di essere stata lei a far ricoverare Selin in un istituto psichiatrico, rivelando così un lato oscuro delle sue intenzioni.

Mike propone un accordo a Tarik, ma viene respinto

Nel frattempo, Mike, l’investigatore privato che lavorava per Kadir Akinaslan, si presenta da Tarik con una proposta scottante: è in possesso di fotografie che provano la relazione extraconiugale tra la vedova di Kadir e il suo migliore amico Kaya Erduz.

Offre le prove in cambio di 100.000 dollari, ma Tarik rifiuta categoricamente, decidendo di non scendere a compromessi.

Yesim si espone e ricatta Tarik

Rifiutato da Tarik, Mike si presenta da Guzide, dove è presente anche Yesim. La donna, pur di salvare se stessa e Ümit, si offre di pagare 50.000 dollari per ottenere le foto, dimezzando la richiesta dell’investigatore.

Non avendo la somma, Yesim ricatta Tarik per farsi dare il denaro, ma il marito resta fermo nella sua posizione e non cede al ricatto.

Campagna diffamatoria in TV contro Umit e Yesim

Come se non bastasse, la vedova di Kadir, insieme a Kaya e Gizem Erduz, partecipa a un programma televisivo con l’obiettivo di infangare pubblicamente Yesim e Umit, rendendo ancora più difficile la loro difesa.

La puntata di Tradimento del 15 giugno si prospetta tesa e drammatica, con manipolazioni affettive, scandali e nuove verità pronte a sconvolgere l’equilibrio già precario dei protagonisti.