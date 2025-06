La puntata di Tradimento in onda sabato 14 giugno alle 14:45 su Canale 5 si preannuncia ricca di tensioni, tradimenti e svolte emotive drammatiche. Tra rivelazioni inaspettate, crolli emotivi e decisioni dolorose, i personaggi affrontano le conseguenze delle scelte passate. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo insieme le anticipazioni di Tradimento del 14 giugno.

Guzide scopre il tradimento di Sezai

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, durante un incontro casuale con Begum, Guzide riceve una rivelazione sconvolgente: nei video delle telecamere, si vede chiaramente che alla guida dell’auto che ha cercato di investirla c’era Ipek. Ma non è tutto: Begum le confessa anche che Sezai e Yesim avevano già visto quei filmati, eppure le hanno taciuto tutto.

Sentendosi profondamente tradita, Guzide prende una decisione drastica: chiude ogni rapporto con Sezai, sia sentimentale che professionale.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Anticipazioni Tradimento 14 giugno: Ipek delusa dal padre, se ne va di casa

Anche Ipek affronta una grande delusione: scopre che il padre ha accettato di difendere Umit come avvocato, e si sente ingannata. Ferita, decide di lasciare la casa di famiglia.

Selin ricoverata, Tolga cede all’alcol

Dopo il tentato suicidio, Selin viene ricoverata in una struttura psichiatrica. Tolga e Serra tornano a casa e cercano di farsi forza pulendo le tracce del gesto della ragazza. Ma Tolga, sopraffatto dal dolore, cade nell’alcol. In piena notte, approfittando della sua fragilità, Serra si infila nel suo letto.

Oltan e Ipek, passione improvvisa

Nel frattempo, Oltan si avvicina a Ipek e tra i due nasce un momento di intimità che li porta a finire a letto insieme. Una scelta che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Intrighi e tensioni attorno al video compromettente

Nel cuore della puntata, Ayse lava accidentalmente l’orsacchiotto di Oyku, senza sapere che al suo interno è nascosta una chiavetta USB con il video in cui si vede Tarik sparare a Korkmaz.

Yesim si arrabbia furiosamente e Tarik scopre che il file è stato anche inviato alla sua casella e-mail. Per evitare che venga diffuso, chiede aiuto a Taner per hackerare l’account di Yesim.

Tradimento 14 giugno anticipazioni: una dolce sorpresa per Oylum e Kahraman

In un momento più tenero, Mualla chiede a Ilknur di accompagnarla nel luogo dove Oylum e Kahraman stanno trascorrendo qualche giorno insieme. Ilknur teme un confronto, ma scopre che l’unico intento della signora è quello di portare loro un cestino di dolci fatti in casa.

La puntata di Tradimento del 14 giugno si prospetta carica di emozioni forti e colpi di scena, tra drammi familiari, tensioni amorose e segreti sempre più difficili da nascondere.