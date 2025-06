Le anticipazioni della puntata di venerdì 13 giugno in onda in prima serata

La puntata di Tradimento in onda venerdì 13 giugno in prima serata su Canale 5 si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti drammatici. La tensione è altissima sia sul fronte giudiziario sia nella vita privata dei protagonisti, alle prese con un dolore insostenibile. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa ci aspetta nella puntata in onda venerdì 13 giugno alle 21.20 grazie alle anticipazioni di Tradimento.

Yesim e Umit in cella: l’accusa è gravissima

Come riportato da TV Sorrisi e canzoni, dopo la tragica morte di Kadir durante la cena organizzata da Yesim e Umit, i due vengono portati in carcere con una pesante accusa sulle spalle: omicidio colposo. A difenderli ci sono Guzide e Sezai, rispettivamente per Yesim e Umit.

Durante l’udienza preliminare, il pubblico ministero chiede la conferma della detenzione preventiva, ma Guzide riesce a ottenere il rilascio su cauzione, a patto che vengano pagati due milioni e mezzo di lire turche ciascuno. Sezai si offre di pagare entrambe le cauzioni, ma Guzide accetta solo per Umit, mentre lascia la responsabilità di Yesim a Tarik.

Anticipazioni Tradimento 13 giugno ore 21.20: il dolore di Selin e il ricatto a Tolga

Intanto, un sito minaccia di pubblicare la notizia della morte della figlia adottiva di Selin e Tolga, chiedendo del denaro a Oltan per evitare la diffusione. Selin è distrutta dal dolore e desidera andare a chiedere perdono alla famiglia originaria della bambina. Tolga, pur contrario, finisce per accompagnarla.

Dopo il loro ritorno, Selin si chiude nella camera della bambina, rifiutandosi di uscire. Tolga, costretto ad allontanarsi per lavoro, chiede a Serra di sorvegliare la sorella. Ma Serra, insieme a Ipek e Azra, esce a bere un caffè, lasciando Selin da sola. Quando Tolga rientra, trova macchie di sangue sui muri e sul pavimento. Selin ha tentato il suicidio.

Tolga interviene giusto in tempo per salvarla e la porta in ospedale psichiatrico, dove i medici decidono per il ricovero. La ragazza si sente maledetta e in colpa per quanto accaduto alla bambina.

Nuove fratture in famiglia

Nel frattempo, Ipek scopre tramite un servizio televisivo che suo padre Sezai ha deciso di difendere Umit in tribunale. Per lei, è l’ennesimo tradimento familiare, che apre nuove ferite.

Mentre la situazione si fa sempre più tesa in città, Oylum, Kahraman e Can partono per la montagna e vivono insieme un momento di serenità familiare, che rappresenta una rara pausa dal dolore e dal caos.

Tradimento continua a emozionare con una narrazione intensa e coinvolgente, capace di affrontare temi forti come la giustizia, la colpa e il dolore della perdita.

