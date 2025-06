Trace Cyrus contro Brenda Song: accuse scioccanti sul web

Trace Cyrus, il frontman dei Metro Station e fratello maggiore di Miley Cyrus, ha sconvolto i social con una serie di pesanti accuse contro la sua ex fidanzata, l’attrice Brenda Song. Le sue parole, apparse su Instagram, hanno scatenato un vero e proprio terremoto mediatico.

Tutto è iniziato con un post spiacevole in cui Trace Cyrus commentava i recenti raid dell’ICE in California. Ma è bastato un commento provocatorio di un utente – «Ora sappiamo perché Brenda ti ha lasciato» – per scatenare una reazione furiosa.

Trace Cyrus ha risposto affermando che Brenda Song gli avrebbe rubato migliaia di dollari, simulato più gravidanze e persino finto di avere tumori al seno e al cervello. “Una volta che la verità è venuta fuori, mia madre l’ha affrontata e da allora si è vergognata di farsi vedere dalla mia famiglia“, ha scritto.

Considerando che ai tempi Brenda Song era una delle più note e amate star di Disney Channel, con film e serie TV all’attivo, queste accuse suonano inverosimili.

Le accuse non si sono fermate lì. In un secondo commento, il cantante ha raccontato che la ex avrebbe addirittura inscenato un aborto. Il tutto usando sangue finto per scatenare un’emergenza e costringere lui e la madre ad accompagnarla da un ginecologo. “È lì che abbiamo capito che tutto era una messa in scena“, ha dichiarato.

In una serie di Instagram Stories, Trace Cyrus ha rincarato la dose sostenendo che Brenda Song si sarebbe anche presentata a casa sua con una fasciatura in testa. L’attrice avrebbe dichiarato di essere appena uscita da un intervento chirurgico per un tumore al cervello. “Ho strappato via la benda e sotto non c’era niente“, ha affermato il musicista.

Brenda Song, che oggi è madre di due figli insieme a Macaulay Culkin, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche. Il suo nome è balzato in cima alle tendenze social, con fan divisi tra incredulità, preoccupazione e scetticismo. C’è chi si chiede perché Trace Cyrus abbia deciso di raccontare tutto adesso, a distanza di anni dalla fine della loro relazione (2010–2017). La maggior parte poi si domanda quanto ci sia di vero nelle sue dichiarazioni da molti definite deliranti.

Soprattutto dopo che solo qualche giorno fa Trace Cyrus ha affermato di aver “evocato” il suo terzo UFO.

Il fratello di Miley Cyrus non è infatti nuovo a momenti “particolari” sui social, che hanno più volte scioccato il web. Non escludiamo che anche queste accuse siano uno di quei momenti.