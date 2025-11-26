Alla vigilia dell’uscita di Casa Paradiso, il cantautore racconta il terremoto dolcissimo che la piccola Anna ha portato nella sua vita: un amore nuovo, una rinascita inattesa e qualche segreto sul futuro…

La rivoluzione dolcissima della piccola Anna

L’arrivo di un figlio cambia tutto, è inevitabile. Ma per Tommaso Paradiso, diventato papà per la prima volta ad aprile, la piccola Anna non è solo una novità emozionante: è una vera rivoluzione sentimentale.

Alla vigilia dell’uscita del nuovo album Casa Paradiso (in arrivo il 28 novembre), il cantautore romano lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: questa bambina gli ha rimesso ordine, luce e persino poesia nella vita.

“Uscivo da anni bui”: la rinascita grazie alla paternità

«Uscivo da anni bui» ha confidato Tommaso, spiegando come la paternità lo abbia letteralmente rialzato.

«La mattina adesso ha un senso» dice con quell’aria romantica che lo accompagna da sempre, dai tempi dei Thegiornalisti fino alla sua carriera solista.

Nessuna canzone per Anna… per ora

Nel nuovo disco sorprende l’assenza di un brano dedicato alla piccola: il progetto era già chiuso quando lei è nata.

Ma Paradiso non ha dubbi: «Una canzone per lei arriverà. È troppo importante per restare fuori dalla mia musica».

L’annuncio di Carolina: una famiglia nata tra emozione e ironia

La nascita di Anna era stata condivisa dalla compagna Carolina Sansoni con un post tenerissimo:

«Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci», aveva scritto.

Un messaggio dolce, ironico e pieno d’amore, che mostrava una famiglia appena nata ma già unita da una complicità speciale.

L’ossessione di Tommaso? Le case (e il perché del titolo del disco)

Tra una coccola e un biberon, il cantautore non ha perso una sua vecchia mania: visitare case.

«Sono come Nanni Moretti in Caro diario: giro, osservo, cerco. Sto ore sui siti immobiliari», racconta divertito.

Non stupisce, allora, che l’album si chiami proprio Casa Paradiso: un titolo che suona come un porto sicuro, un rifugio emotivo… forse una nuova versione di sé.

Sanremo, sì o no? Il mistero resta

Intanto il gossip musicale non si ferma: i toto-nomi indicano Paradiso tra gli artisti che Carlo Conti avrebbe chiamato per Sanremo.

Tommaso però resta in silenzio: niente conferme, niente smentite.

La verità? Arriverà domenica, con l’annuncio del cast ufficiale.