Tom Holland rivela un retroscena sorprendente sulla Lip Sync Battle con Zendaya

Tom Holland ha partecipato a numerosi blockbuster, ma per moltissimi fan la sua apparizione più memorabile non è al cinema, bensì sul piccolo schermo, durante la Lip Sync Battle del 2017, in cui sfidò la sua attuale fidanzata, Zendaya. In quell’occasione, l’attore stupì il pubblico con una performance scatenata e diventata virale sulle note di “Umbrella” di Rihanna.

Durante un’intervista nella serie YouTube di Gordon Ramsay, Tom Holland ha condiviso un dettaglio inedito sulla preparazione di quella esibizione. “Zendaya e io avevamo fatto un patto: niente follie. Dovevamo restare semplici”, ha raccontato l’attore di Spider-Man. Ma le cose presero una piega diversa molto presto.

“Durante le prove lo show è diventato sempre più folle”, ha ammesso Tom Holland. L’idea iniziale si è trasformata in uno spettacolo completo, con ballerini, cambio d’abito, parrucca e persino calze a rete che, ha scherzato, erano della nonna.

Alla fine, Tom Holland ha deciso di lasciarsi andare completamente: “Mi sono detto: ‘Voglio farlo come si deve’. E l’ho fatto”, ha detto tra le risate, ricordando quanto si sia divertito. Fortunatamente, anche Zendaya ha rotto la promessa, rispondendo con una performance altrettanto esplosiva di “24k Magic” di Bruno Mars.

Quella serata ha avuto un impatto inaspettato sulla sua carriera pubblica. “La gente non sapeva che sapessi ballare,” ha raccontato, riferendosi al suo passato da protagonista nel musical Billy Elliot a teatro. “L’ho tenuto nascosto, non so nemmeno perché. Ma è venuto fuori col botto.”

Una performance leggendaria, ancora oggi condivisa e celebrata sui social, che ha mostrato al mondo un lato inaspettato – e irresistibile – di Tom Holland.