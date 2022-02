Tom Holland ha rivelato che un attore in Spider-Man: No Way Home indossava un lato B finto

3 La confessione di Tom Holland

Le interviste di Tom Holland continuano ad essere piene di colpi di scena e di aneddoti divertenti. Proprio qualche giorno fa l’attore ha rivelato che sua madre aveva contattato i produttori di Spider-Man per assicurarsi che il figlio avesse delle pause pipì. “Mia madre ha chiamato il più grande studio del mondo e ha detto: ‘Date a mio figlio delle pause per il bagno!‘”, ha ricordato divertito. E ora, a proposito dell’ultimo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno, Holland ha condiviso un altro divertente racconto.

Durante la sua ospitata al Late Night with Seth Meyers Tom ha infatti rivelato che in No Way Home uno dei tre Spider-Man aveva un lato b imbottito installato nella tuta. “Vi darò uno spoiler, e non vi dirò chi, ma uno di noi ha un c*** finto nel suo vestito – ha raccontato Holland, insinuando che il ‘colpevole’ sia uno tra Andrew Garfield e Tobey Maguire – Potete capirlo da soli. Ricordo di essere stato sul set e di aver pensato ‘Wow! Oh, aspetta un attimo, questo non è reale’“.

Nel corso dell’intervista Tom Holland ha anche riflettuto su come è stato lavorare fianco a fianco ai due interpreti che, prima di lui, hanno portato sullo schermo Peter Parker e il suo alter ego. “Onestamente, amico, è stata l’esperienza più incredibile della mia carriera – ha dichiarato – Sai, interpretare Spider-Man, pur essendo un’esperienza meravigliosa e che cambia completamente la vita, può anche essere incredibilmente alienante. Quando hai 19 anni e qualcuno ti dà questa opportunità e la tua vita cambia, è piuttosto difficile capire come navigare. Quindi avere quasi due fratelli maggiori che ci sono passati prima di me e poter condividere questa esperienza con loro è stato fantastico“.

In questi giorni l’attore ha poi negato una fake news che è girata sul suo conto e che riguarda la sua storia d’amore con Zendaya.

