Tom Holland corregge un giornalista su Zendaya: “Non è la mia ragazza, è la mia fidanzata”

Durante una recente intervista, Tom Holland ha dimostrato quanto tenga a definire con precisione la sua relazione con Zendaya. L’attore di Spider-Man: No Way Home, oggi felicemente fidanzato con la star di Euphoria, non ha esitato a correggere un giornalista che ha usato il termine sbagliato per descrivere la loro storia.

Il reporter, raccontando un episodio in cui aveva presentato la figlia a Zendaya, si era riferito a lei come “la tua ragazza”. Con un sorriso divertito ma deciso, Tom Holland lo ha subito interrotto: “Fidanzata”, scandendo bene le parole per chiarire la situazione.

THE WAY HE CORRECTED THE INTERVIEWER SAYING FIANCÉ 😭😭 OMG I’M CRYING MY HEART THEY’RE FAMILY 😭😭😭😭🤍🤍🤍🤍pic.twitter.com/yOONfS8pP1 — celi 𝜗ৎ (@HOLLANDAYASFlLM) September 29, 2025

Nella lingua inglese infatti il termine your girlfriend usato dal giornalista significa la tua ragazza. Invece fiancé, indica la promessa sposa, colei che ha ricevuto una proposta di matrimonio dal proprio futuro marito.

La coppia, che ha ufficializzato il fidanzamento durante le feste natalizie del 2024, non ha mai nascosto di vivere un rapporto solido e molto serio. Lo stesso padre di Tom, Dominic Holland, aveva raccontato quanto fosse stato meditato quel momento: dall’acquisto dell’anello, al dialogo con la famiglia di Zendaya, fino alla cura di ogni dettaglio della proposta.

Zendaya, dal canto suo, non ha fatto nulla per passare inosservata: ai Golden Globes 2025 ha sfilato con un vistoso anello di diamanti al dito, confermando pubblicamente la notizia e attirando l’attenzione dei media internazionali.

Nonostante l’entusiasmo generale, però, il matrimonio non è dietro l’angolo. Come ha rivelato il fidato stilista Law Roach, l’attrice è completamente assorbita dai suoi impegni cinematografici, tra cui il seguito di Dune. Per questo motivo, l’organizzazione delle nozze è ancora ferma ai blocchi di partenza.

“Non c’è alcuna fretta“, ha spiegato Roach, “si amano e sanno di avere tutto il tempo del mondo. Quando arriverà il giorno del sì, sarà indimenticabile“.

Una cosa è certa: se mai qualcuno dovesse confondere di nuovo i termini, Tom Holland sarà lì a precisare che Zendaya non è semplicemente “la sua ragazza”, ma molto di più.